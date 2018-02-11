رد المسؤول الأول عن إعلام ، على سؤال مذيع قناة MBC حول سبب تغريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باللغة العربية عبر تويتر .

 

وقال بن تميم في إجابته:” هذا (بالإشارة لأردوغان) يستخدم لغتي ليختطف عقلي وليمرر أحكامه الزائفة “.

 

ودعا تميم إلى إنتاج مسلسلات عربية وأفلام لـ” تكشف وتفكك زيف الإرث العثماني”، وطالب الإعلام العربي بتقديم الشخصية العثمانية كما ينبغي أن تكون دون تمجيد، على حد قوله.

 

ورد الأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيد على حديث تميم في تغريدة له قائلاً:” وليس قولك من هذا بضائره، العُرب تعرف من أنكرت والعجم”.

 

وأضاف تميم خلال حديثه عن ما أسمها بـ”الإسلام السياسي” قائلاً:” لو اتبعنا الإسلام في السياسية ضللنا، لأن نصوصه ثابتة، كنا نُعرّف هُويّتنا في السبعينيات تعريفاً يختلف عن تعريفنا لها في التسعينيات، ونريد أن نحتفظ بهذا الحق في التقلب”.

 

الجدير بالذكر، أن صحيفة الشرق القطرية، اتهمت علي بن تميم من رجالات الإعلام الإماراتي الذين يديرون حملة الخوض في الأعراض والتهجم على .