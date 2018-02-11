رد المسؤول الأول عن إعلام أبو ظبي علي بن تميم، على سؤال مذيع قناة MBC حول سبب تغريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باللغة العربية عبر تويتر .

وقال بن تميم في إجابته:” هذا (بالإشارة لأردوغان) يستخدم لغتي ليختطف عقلي وليمرر أحكامه الزائفة “.

ما الذي يدفع الرئيس التركي بإن يغرد باللغة العربية في تقدير الدكتور علي بن تميم؟#بالمختصر pic.twitter.com/MkUmTSln1m — بالمختصر (@belmokhtasartv) February 9, 2018

ودعا تميم إلى إنتاج مسلسلات عربية وأفلام لـ” تكشف وتفكك زيف الإرث العثماني”، وطالب الإعلام العربي بتقديم الشخصية العثمانية كما ينبغي أن تكون دون تمجيد، على حد قوله.

قناة #mbc تلتقي بالمتطرف الإماراتي، علي تميم، وتسأله: لماذا يغرّد #أردوغان بالعربية؟ فيجيب: "هذا يستخدم لغتي ليختطف عقلي"!

وليس قولك من هذا بضائرِهِ

العُرب تعرف من أنكرتَ والعجمُ!

ثم يدعو إلى إنتاج مسلسلات عربية لتكشف وتفكّك زيف الإرث العثماني، بحسب زعمه!

pic.twitter.com/jjiYQfFepC — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) February 10, 2018

ورد الأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيد على حديث تميم في تغريدة له قائلاً:” وليس قولك من هذا بضائره، العُرب تعرف من أنكرت والعجم”.

هل يجب على رجل الدين أن يكون في معزل عن السياسة؟#بالمختصر pic.twitter.com/DCKQ5ESyOu — بالمختصر (@belmokhtasartv) February 9, 2018

وأضاف تميم خلال حديثه عن ما أسمها بـ”الإسلام السياسي” قائلاً:” لو اتبعنا الإسلام في السياسية ضللنا، لأن نصوصه ثابتة، كنا نُعرّف هُويّتنا في السبعينيات تعريفاً يختلف عن تعريفنا لها في التسعينيات، ونريد أن نحتفظ بهذا الحق في التقلب”.

الجدير بالذكر، أن صحيفة الشرق القطرية، اتهمت علي بن تميم من رجالات الإعلام الإماراتي الذين يديرون حملة الخوض في الأعراض والتهجم على قطر.