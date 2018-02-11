نقلت وسائل إعلام مصرية أن قوات الأمن بالجيزة، نجحت أمس، السبت، في منع إقامة حفل شذوذ جنسي “مثليين” بمركز كرداسة وألقت القبض على عدد من المتهمين.

وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن المصرية، باعتزام أحد الأشخاص تنظيم حفل للمثليين داخل إحدى المنشآت بالقرب من مولٍ شهير بمنطقة أبورواش.

وداهمت مأمورية بقيادة مفتش مباحث شمال أكتوبر مقر انعقاد الحفل، وتحفظت القوات المعدات ومستلزمات الحفل.

تم تعيين الحراسة اللازمة على مقر انعقاد الحفل، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتزايد الحديث حول المثلية الجنسية بعد حفل فرقة “مشروع ليلى” بمنطقة التجمع الخامس بمصر في سبتمبر الماضي، وإلقاء القبض على عدد من الشباب والفتيات إثر رفعهم لأعلام تروج للمثلية الجنسية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قد شهدت حالة من الجدل في ضوء ما شهده حفل فريق “مشروع ليلى” اللبناني بالقاهرة في سبتمبر الماضي، إذ رفع بعض الحضور من الجمهور أعلام المثليين جنسيا “rainbow”، ما أثار استهجانا وانتقادات حادة من جانب رواد مواقع التواصل.

وقال أحد المُشاركين في حفل “المثليين” بالقاهرة حينها، إن عدد المثليين في مصر كبير، وأنّ ما تمّ في الحفل أمر طبيعي ومحاولة لإثبات وجودهم في المجتمع وعليه أن يتقبلهم المجتمع، مشيراً إلى أنّهم ليسوا “عبدة شياطين”. بحسب قوله

وأضاف “فريد رمضان”: “المثليون ليسوا ضد أحد لكن لا نعرف لماذا يرفض المجتمع وجودنا، ومن حقي التعبير عن حريتي الشخصية”.وفقَ رأيه

من جانب، قال “سام فريد”، أحد منظمي حفل المثليين “إن المثليين جزء من المجتمع، ونطالب الجميع الاعتراف بنا، وأن الحياة ليست لونا واحدا، ونسعى لدعم الحرية والتقبل مهما كان الثمن”.

وتابع في مداخلة هاتفية لبرنامج “العاشرة مساء”: “إن المجتمع المصري جاهل ومتخلف علميا، ورفع العلم للتأكيد على وجودنا، ورفضنا من المنظومة الفاشلة؛ لأنها ترفض وجودنا”.

يذكر ان فرقة “مشروع ليلى” المُطالب بالمثلية الجنسية، نظم في أجواءٍ راقصة، حفلاً كبيراً في منطقة “التجمع الخامس” في القاهرة، الجمعة، في أول ظهورٍ علنيٍ لهم، وسط حضور كبير من مؤيديهم.

ورفع المشاركون أعلام “المثلية الجنسية” أثناء الحفل، وقاموا بالرقص به.

وقالت صفحة مؤيدة للفرقة على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” : “ربما كان يخاف الكثير منا من رفع العلم والتصريح أننا هنا. كل الشكر لكل من رفعوا علمنا، علم فخر مجتمع الميم.. كل الشكر لهؤلاء الشجعان والشجاعات في حفل مشروع ليلى Mashrou’ Leila اليوم 22/9/2017 في القاهرة، مصر.. شكراً لجعلنا جميعاً نشعر بفرحة عارمة بهذا الإنتصار الصغير، شكراً للظهور والتصريح أننا هنا.دعونا ننام اليوم سعداء بهذه اللحظة”.