حالة من الهلع والذعر انتشرت بين السعوديين وخاصة في مكة، بعد تسريب أنباء على مواقع التواصل بشأن اختفاء نحو 100 وافد أجنبي مصابين بمرض نقص المناعة المكتسب “الإيدز” في شوارع وأسواق مكة.

ونقل عدد كبير من النشطاء عن وسائل إعلام سعودية، أن مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، تلاحق 94 وافدًا من حملة جنسية “بورما”، ثبتت إصابتهم بمرض “بالإيدز” وامتنعوا ولم يستجيبوا للمراجعة ومنقطعين عن العلاج ورافضين إحضار المخالطين لهم.

وتداول مغردون صورة لوثيقة رسمية تشرح فيها مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تفاصيل تغيب المصابين بالمرض، وتطلب من إدارات حكومية أخرى متخصصة بينها شرطة مكة التدخل في القضية.

#هروب94_برماوي_مصاب_بالايدز_بمكه

٩٤ برماوي خطر كارثي في ظل انتشارهم في البلد !!

كيف سيكون اذا لم يتم العثور عليهم !!

مايحصل الان مؤسف في ظل تفاقم اعداد البرماويين pic.twitter.com/O36Goq8kYT — صرخان #توطين (@srkan_15) February 10, 2018

وتشير الوثيقة إلى أن غياب الوافدين المصابين بالمرض يعود لما قبل تاريخ شهر نوفمبر الماضي، إذ يتضح من خلالها أن مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، تطلب من شرطة مكة المكرمة “تعميد من يلزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ 8 أغسطس لعام 2017”.

ووجدت قصة الوافدين البرماويين مخاوف واسعة بين سكان مدينة مكة المكرمة، الذين تفاعل عدد كبير منهم مع الوسم “#هروب94_برماوي_مصاب_بالايدز_بمكه” بموقع “تويتر” لمطالبة الجهات المختصة بالسيطرة على الوافدين وإخضاعهم للعلاج الإجباري أو ترحيلهم.

وحذر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من تداعيات فرار المصابين بالإيدز، مطالبين بسرعة العثور عليهم وعلى مخالطيهم من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

#البرماويون_بمكة_ومرض_الايدز نطالب بترحيلهم باسرع وقت ينحاشون من اوطانهم بمرضهم ويجيبونه لنا ونطالب باقسى العوبات عاللي تسترعليهم — نجد ديرتي.🇸🇦 (@ma665563) February 9, 2018

#البرماويون_بمكة_ومرض_الايدز

هذي مصيبه كيف راضين ب١٠٠ منتشرين بيننا وفيهم ايدز …

والمعروف ان البرماوي حقود ممكن يحاولون يوصلون المرض لاكثر من مواطن …

حسبي الله ونعم الوكيل على اللي شايف وساكت — zaher alasmari (@Zaheralasmri) February 9, 2018

ترحيلهم مطلب شعبي وامني ووطني لازم يترحلون وجودهم خطر واعدادهم مهوله الله يهول فيهم يارب #البرماويون_بمكة_ومرض_الايدز — جنوبيه حجازية (@asqw654) February 9, 2018

#البرماويون_بمكة_ومرض_الايدز #هروب94_برماوي_مصاب_بالايدز_بمكه مين المجنون اللي بأخذ من دمهم الفاسد هؤلاء مفسدون في الأرض هؤلاء حثالات الشعوب يجب طردهم من مكة pic.twitter.com/O24tLIwjrd — وطني هويتي (@NjWAN2030) February 10, 2018