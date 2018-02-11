استبعد الأكاديمي الإماراتي الدكتور سالم المنهالي، التوصل لحل للأزمة الخليجية في وقت قريب.

وأوضح المعارض الإماراتي المعروف في تغريدة له رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن استبعاده لحل الأزمة بسبب “فجور عيال زايد وآل سعود التي لا يمكن تجاوزها بسهولة وخاصة انتهاكهم الأعراض والتحريض العلني والخفي”.

أستبعد حل #الأزمة_الخليجية في وقت قريب، لأن الجراح التي سببها فجور #عيال_زايد و #آل_سعود لا يمكن أن يتم تجاوزها بسهولة وخاصة انتهاكهم الأعراض والتحريض العلني والخفي — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) February 11, 2018

وقال المنهالي في تغريدات سابقة، إن الوقت يضيق على دول الحصار وأصبحت قطر تضع من يحاصرها خلفها وتتقدم بسرعة نحو تحقيق أهدافها.

وأضاف أن ترامب أخذ 460 مليار دولار من السعودية ولم يقدم لها إلا موقف يتيم ضد قطر وتراجع عنه تحت ضغط المؤسسات الأمريكية.

وحول جهود حل الأزمة الخليجية، قال مسؤولون أمريكيون إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون يأمل في إحراز تقدم، نحو إنهاء الخلاف بين قطر والسعودية والإمارات، وذلك أثناء زيارته إلى الكويت الأسبوع القادم، حيث يشارك تيلرسون في مؤتمر إعادة إعمار العراق.