في إطار سعي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لجباية أكبر قدر ممكن من جيوب السعوديين لتنفيذ رؤيته “المملكة 2030″، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة مخالفة مرورية لأحد السعوديين أثارت السخرية.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد تم إرسال رسالة نصية من قبل إدارة المرور تبلغه بأنه تم تغريمه مبلغ 300 ريال سعودي، موضحة السبب بالإنشغال بتنظيف الانف أثناء القيادة.

اجمل شي انتبهو ياشباب لأحد ينظف انفه وهو يقودللسيارة مخالفه 300 ريال. pic.twitter.com/TLnHKDz8zo — فايز المالكي (@fayez_malki) February 10, 2018

من جانبهم، أطلق المغردون حملة سخرية واسعة من هذا الإجراء، داعين بسخرية إلى عدم التنفس أثناء القيادة خوفا من المخالفات، في حين أخذ العديد منهم يسرد مواقف اخرى قد يتعرضون لها أثناء القيادة وربما يتم مخالفتهم عليها.

ياشباب لأحد يتنفس وهو يسوق يمكن يتخالف انتبهوا !! — محمد الخالدي (@3ZtR8gTXP0yL8cl) February 10, 2018

واللي يطفي السيارة عند الاشارة ويحك اذنه بالمفتاح عليها مخالفه ؟ — عطية معيض (@mo3a489) February 11, 2018

حلو يعني إذا جاء ذباب على وجهي وانا أسوق.. اخليه يتمشى بوجهي 🙄 عشان لايسجلون مخالفه طرد ذباب — abdullah joom (@gam1199) February 10, 2018

طيب وفك قمطة السروال بكم 😂😂😂😂 — الزعيم الهلالي 💙 (@Dior_2019) February 11, 2018

والله نكبه الواحد كذا فجاه يحكهه خشمه وياخذ مخالفه عليها ياعيشتن قشرا 😂💔 — ● فهد إلشيبانيّ ● (@f_3rB_511) February 11, 2018

مخالفه على تنظيف الانف مابقى الا هي لحول ولا قوة الا بالله واللي بيمسح عينه بيعطونه مخالفه كمان او يحك راسه او يعطس وش الحل ارجوكم افيدونا قبل تصير المصيبه — لولي جده (@ffaser1) February 11, 2018