في إطار سعي ولي العهد السعودي لجباية أكبر قدر ممكن من جيوب السعوديين لتنفيذ رؤيته “المملكة 2030″، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة مخالفة مرورية لأحد السعوديين أثارت السخرية.

 

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد تم إرسال رسالة نصية من قبل إدارة المرور تبلغه بأنه تم تغريمه مبلغ 300 ريال سعودي، موضحة السبب بالإنشغال بتنظيف الانف أثناء القيادة.

 

من جانبهم، أطلق المغردون حملة سخرية واسعة من هذا الإجراء، داعين بسخرية إلى عدم التنفس أثناء القيادة خوفا من المخالفات، في حين أخذ العديد منهم يسرد مواقف اخرى قد يتعرضون لها أثناء القيادة وربما يتم مخالفتهم عليها.

 