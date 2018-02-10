كشف ضابط في الأمن الإماراتي، عن الهدف من استضافة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإبن، في مؤتمر ميلكن، المنعقد في العاصمة الإماراتية.

وقال حساب الضابط الإماراتي المسمى بـ”دون ظل” لأسباب أمنية عبر تويتر، إن الاستضافة هدفها مخطط جديدة للهجوم على “الشقيقة قطر”، مبيناً أن الكل يعلم علاقة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير المثالية مع جورج بوش الابن وعلاقة توني بلير بالشيخ محمد بن زايد .

استضافة سمو الشيخ محمد بن زايد

للرئيس الامريكي السابق جورج بوش الابن

ليس بهدف حضوره لمؤتمر ميلكن

بل هو مخطط جديد للهجوم على الشقيقه قطر

فالكل يعلم علاقة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بعلاقته المثاليه بجورج بوش الابن وعلاقة توني بلير بالشيخ محمد

المال مقابل الخدمات — بدون ظل (@without__shadow) February 9, 2018

ونشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية تقريرا حصريا كشفت فيه أن الإمارات مولت سرا توني بلير أثناء عمله مبعوثا دوليا للشرق الأوسط. وقالت إن الإمارات مولت مكتبه في لندن بينما تلقى أيضا ملايين الدولارات كأجور استشارية من صندوق الثروة السيادي بالعاصمة أبو ظبي.

وأثنى جورج بوش خلال الجلسة الحوارية التي أدارها مايكل ميلكن رئيس مجلس إدارة معهد ميلكن، على قدرة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على إحداث التغيير وقيادته، مشيراً إلى أن ابن زايد، مفكر استراتيجي وصاحب رؤية ثاقبة، يستشرف المستقبل البعيد، بدلاً من مجرد التركيز على الوقت الراهن فحسب، على حد قوله.

الجدير بالذكر أن ميلكن معهد بحثي تأسس عام 1991 على يد مايكل ميلكن، يقيم مؤتمره سنوياً في عدد من المدن العالمية في واشنطن ولندن وسنغافورة ولوس أنجلس وأبوظبي.