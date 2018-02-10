حذر السياسي الكويتي ، من الأوضاع الغامضة التي تسود وكذلك والتحركات الإسرائيلية التي تثير الريبة، مشبها الأجواء حاليا بالأجواء التي سبقت الاخيرة على غزة.

 

وقال الدويلة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”, ” التحركات الإسرائيلية تثير الريبة والوضع مكهرب ويشبه اجواء ما قبل الحرب وتزامن ذلك وقصف الطيران الاسرائيلي في وحشد في شمال سيناء والقناة و شمال الدلتا والله يستر على امة نبيه ويحفظ اهل فلسطين و اهل سيناء مما يكيده لهم الصهاينه “.

 

 

وحول الأوضاع في ، قال الدويلة “رغم بسالة الجيش المؤيد للشرعية إلا أن الأوضاع تزداد سوء، ولا أفق سياسي لحل الأزمة ولا نية صادقة لدى جميع الأطراف لتحكيم العقل والعدالة”.

 

 

وأوضح:” الشعب اليمني يقدم التضحيات ويتجرع المرارات والالم تعسا للعيدروس وحزبه فلقد اصبح المداخله والجاميه مطايا للخراب”.