حذر السياسي الكويتي ناصر الدويلة، من الأوضاع الغامضة التي تسود فلسطين وكذلك والتحركات الإسرائيلية التي تثير الريبة، مشبها الأجواء حاليا بالأجواء التي سبقت الحرب الاخيرة على غزة.

وقال الدويلة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”, ” التحركات الإسرائيلية تثير الريبة والوضع مكهرب ويشبه اجواء ما قبل الحرب وتزامن ذلك وقصف الطيران الاسرائيلي في سيناء وحشد الجيش المصري في شمال سيناء والقناة و شمال الدلتا والله يستر على امة نبيه ويحفظ اهل فلسطين و اهل سيناء مما يكيده لهم الصهاينه “.

الوضع في فلسطين غامض جدا و التحركات الاسرائيليه تثير الريبه و الوضع مكهرب و يشبه اجواء ما قبل الحرب وتزامن ذلك وقصف الطيران الاسرائيلي في سيناء و حشد الجيش المصري في شمال سيناء و القناة و شمال الدلتا و الله يستر على امة نبيه و يحفظ اهل فلسطين و اهل سيناء مما يكيده لهم الصهاينه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) February 10, 2018

وحول الأوضاع في اليمن، قال الدويلة “رغم بسالة الجيش المؤيد للشرعية إلا أن الأوضاع تزداد سوء، ولا أفق سياسي لحل الأزمة ولا نية صادقة لدى جميع الأطراف لتحكيم العقل والعدالة”.

الاوضاع في اليمن رغم بسالة الجيش اليمني المؤيد للشرعيه الا ان الاوضاع تزداد سوأ و لا افق سياسي لحل الازمه و لا نيه صادقه لدى جميع الاطراف لتحكيم العقل و العداله. والشعب اليمني يقدم التضحيات و يتجرع المرارات و الالم تعسا للعيدروس و حزبه فلقد اصبح المداخله والجاميه مطايا للخراب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) February 10, 2018

وأوضح:” الشعب اليمني يقدم التضحيات ويتجرع المرارات والالم تعسا للعيدروس وحزبه فلقد اصبح المداخله والجاميه مطايا للخراب”.