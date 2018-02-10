في مشهد واحد من مشاهد معاناة أهالي سيناء المستمرة بسبب عمليات التهجير والهدم للمنازل لإقامة المنطقة المعزولة على الحدود مع قطاع غزة، قالت مسنة مصرية إن السيسي يُرحل ويهجر الأهالي دون رحمة.

وأضافت المسنة المصرية في مقطع فيديو مؤثر بثته وسائل إعلام:” يارب ترحمنا من السيسي واعماله، ياربي هذا يرحلنا من بلادنا وبلاد اجداد اجدادنا”.

وتابعت بكلماتها المؤلمة:” السيسي يتحكم فينا.. الله يكسره ويكسر حكومته.. يهجرنا في البرد ودم قلوبنا في بيوتنا، الله ينتقم منك يا السيسي وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ويواصل الجيش المصري حملته شمال سيناء التي هدم خلالها عشرات المنازل التي تعود لمواطنيين مصريين بالإضافة لحملة الاعتقالات والقمع والقتل المتواصلة، والتي لاقت استنكار حقوقي واسع.