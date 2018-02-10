قفز الطيار الإسرائيلي من طائرته بعد استهدافها واسقاطها بنيران سورية

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط أحد الطيارين الإسرائيليين اللذين قفزا من الطائرة التي أسقطت بنيران سورية شمال فلسطين المحتلة، فيما وصفت حالته بالحرجة بعد إصابته بجروح خطيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، السبت، أن طائرة تابعة له سقطت شمال فلسطين المحتلة بعد قصف أهداف داخل الأراضي السورية.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الطيارين استطاعا الوصول بالطائرة إلى الأجواء الإسرائيلية وقاموا بتفعيل نظام القفز الطارئ ونزلوا بالمظلات في الأراضي الإسرائيلية ونقلوا لتلقي العلاج في أحد المشافي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ غارات واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي السورية وأهداف إيرانية في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي إنه جرى “استهداف ١٢ هدفًا منهم 3 بطاريات دفاع جوي سورية و 4 أهداف إيرانية”.

وقال أدرعي إن الجيش “يتحرك بتصميم ضد محاولة الاعتداء الإيرانية والسورية وخرق السيادة الإسرائيلية”.بحسب تعبيره

وأضاف أن “جيش الدفاع موجود في حالة جاهزية لمختلف السيناريوهات وسيواصل التحرك وفق الحاجة”.كما قال