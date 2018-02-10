لا تتوانى قناة “العربية” السعودية الموالية لأبو ظبي من إظهار عدائها لتركيا وتحركاتها والإعلان عنه بكل بجاحة على الرغم من التأكيدات السعودية الرسمية على متانة العلاقات بين البلدين.

وآخر هذا العداء هو ما اظهرته القناة من شماته منقطعة النظير من إسقاط المقاتلين الأكراد في عفرين السورية لطائرة تركية ومقتل طياريها أمس السبت، حيث تناولت القناة الخبر بفرحة عارمة.

وفي تناولها لخبر إسقاط الطائرة التركية من قبل الاكراد الإنفصاليين، جاء عنوانها يظهر مدى شماتتها وتشفيها بالحدث قائلة: “انظر للمروحية التركية تترنح وتسقط قرب عفرين”.

لو أسقط الحوثيون (لا قدّر الله) مروحية سعودية، وكتبت #العربية هذا: “شاهد المروحية السعودية تترنّح وتسقط قرب تعز”، فبماذا ستشعر؟

استحضر ذلك الشعور، وأنت تتأمّل هذا التأطير، عن عملية #غصن_الزيتون، الذي صاغته #القناة_التي_لا_تفرح_ولا_تحزن!#أبق_الوعي_حيا pic.twitter.com/njFZeLuR8H — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) February 10, 2018

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على القناة مؤكدين بأنها هي من سقطت، في حين نقل بعضهم الفيديو مترجمين ما ورد فيه على نحو مغاير لترجمتها.

بل العربية هي من سقطت — #القدس_عاصمتنا (@abosyooot) February 10, 2018

وااضح التعبير هذه عبريه — عبدالله العبيدي (@g3XSiDROA0bEN7w) February 10, 2018

قالوا الافهام شرح بلوغ المرام بس العربية أن تكذب آكثر……في الفديو يقولون “طياره طبت” في تقريرهَم “سقطت… سقطت”!

وللعلم الفديو من الجيش الحر.

أنظر ⬇ pic.twitter.com/VPoj4QSINK — AbenBahantah (@ABenBahantah) February 10, 2018

قصدك العبريه الصهيونيه — Fahad & الــشـمــري (@fahad__me) February 10, 2018

القناة #العبرية من يوم فشل إنقلاب تركيا وهي متخبطة طبعا مع #أم_قسعم وبقية الشلّة — نوره (@Noura_sab) February 10, 2018

لعنة الله عليها وعلى الدوله الي تستضيفها والدوله التي تدعمها — ابن الجزيره (@alb7ri1990) February 10, 2018

وكان عسكريان تركيان قد قتلا جراء سقوط مروحية تابعة لسلاح الجو التركي في منطقة عفرين شمالي سوريا، السبت، فيما توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتورطين بأن يدفعوا ثمن هذه العملية باهظا.

وجاءت تصريحات “أردوغان” خلال كلمة ألقاها في الاجتماع التشاوري لفرع حزب العدالة والتنمية في مدينة إسطنبول، بحسب موقع “ترك برس”.

وأوضح “أردوغان” أن “تركيا في حالة حرب مع التنظيمات الإرهابية، وسيكون هناك خسائر للجيش التركي، لكن الإرهابيين سيدفعون ثمن اعتداءاتهم الإرهابية باهظا”.

وتابع: “نحن الآن في حالة حرب ومن المحتمل سيكون لنا خسائر، لكن قواتنا المسلحة يلحقون هزائم كبيرة بالإرهابيين في الشمال السوري، ولن نتوقف عن مطاردتهم إلى أن نقضي عليهم جميعا”.

وأكد “أردوغان” أن “عملية غصن الزيتون الجارية في مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية، مستمرة وفق الخطة المرسومة لها”، مشيرا إلى أن القوات المشاركة فيها تحقق نتائج إيجابية وتتقدم نحو أهدافها.

وأردف قائلا: “إلى الآن تم تحييد ألف و141 إرهابيا، وقواتنا المسلحة تحقق نجاحات كبيرة وتحمي حدود البلاد، وبالأمس استطعنا تدمير مخزن أسلحة كبير في عفرين، وسنواصل إلحاق الهزام بالتنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة حدودنا”.