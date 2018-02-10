تناقل متابعو ومعجبو الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو أظهرها وهي تركل بشكلٍ عفويّ أحد حراس الأمن على مسرح حفلٍ كان تحييه في السويد.

وركلت شيرين الحارس لتبعده عن دفع معجبة للصعود نحوها على المسرح.

وأشاد “فانز” الفنانة المصرية بخفّة دمها واستخدمها اسلوباً طريفاً للدفاع عن معجباتها على عكس بعض الفنانات اللواتي ينهرن معجباتهنّ ويرفضن التقاط الصور معهنّ.