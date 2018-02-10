تناقل متابعو ومعجبو الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو أظهرها وهي تركل بشكلٍ عفويّ أحد حراس الأمن على مسرح حفلٍ كان تحييه في السويد.
وركلت شيرين الحارس لتبعده عن دفع معجبة للصعود نحوها على المسرح.
وأشاد “فانز” الفنانة المصرية بخفّة دمها واستخدمها اسلوباً طريفاً للدفاع عن معجباتها على عكس بعض الفنانات اللواتي ينهرن معجباتهنّ ويرفضن التقاط الصور معهنّ.
. واحلى كاراتيه عملتها شيرين انا مت من الضحك ومش قادره اوقف ضحك🤣 وربنا احلى شلوت 😂😂😂😂 👞 . @sherine . {#شيرين} {#شيرين_عبدالوهاب} {#شيري} {#ملكة_المشاعر} {#ملكة_الاحساس} {#صوت_مصر} {#صوت_مصر_الاول} {#سمراء_النيل} {#تحديثات_شيرين} {#الشعب_الشيريني} {#سفيرة_النوايا_الحسنة} {#تامر_حسني} {#السويد} {#sherine_abdelwahab} {#sherineabdelwahab} {#sherine} {#sherry} {#singer} {#eygpt} {#cairo} {#sherinefans} {#sherine_updates} {#tamerhosny} {#tamer_hosney} {#tamerhosnyfans} {#Sweden} .
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