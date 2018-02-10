استعرضت القوة “الجو – فضائية”، التابعة للحرس الثوري الإيراني، صاروخ “قدر” الباليستي بمدى 2000 كيلومتر، بمعنى أنّه قادر على الوصول إلى .

 

جاء ذلك في مسيرات “ذكرى انتصار الثورة” في العاصمة الايرانية طهران اليوم الاحد.

 

 

واوردت وكالة “تسنيم” الإيرانية خصائص الصّاروخ:

الطّول: 15.86 متر.

الوزن المسلّح: 17460 كيلوغرام.

وزن الرأس الحربي: 650 كيلوغرام.

نوع الوقود: يعمل بالوقود السّائل.

القطر: 125 سنتيمتر.

نوع الانفصال: ينفصل مرة واحدة مع إمكانية فصل الرأس الحربي.

المهمة: صاروخ باليستي أرض-أرض.

 

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن صاروخ “قدر” هو نسخة محسنة من شهاب-3، و يملك قدرة أعلى على المناورة وأقصر وقتاً في الاعداد من شهاب-3.

 

وذكرت أن وقت اعداده هو 30 دقيقة في حين شهاب-3 الأقدم يصل وقت اعداده لعدة ساعات.

 

وقد تم تصنيع هذا الصاروخ بالكامل في بواسطة مجمع همت للصناعات الصاروخية.بحسب “فارس”

 