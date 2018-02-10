استعرضت القوة “الجو – فضائية”، التابعة للحرس الثوري الإيراني، صاروخ “قدر” الباليستي بمدى 2000 كيلومتر، بمعنى أنّه قادر على الوصول إلى إسرائيل.

جاء ذلك في مسيرات “ذكرى انتصار الثورة” في العاصمة الايرانية طهران اليوم الاحد.

واوردت وكالة “تسنيم” الإيرانية خصائص الصّاروخ:

الطّول: 15.86 متر.

الوزن المسلّح: 17460 كيلوغرام.

وزن الرأس الحربي: 650 كيلوغرام.

نوع الوقود: يعمل بالوقود السّائل.

القطر: 125 سنتيمتر.

نوع الانفصال: ينفصل مرة واحدة مع إمكانية فصل الرأس الحربي.

المهمة: صاروخ باليستي أرض-أرض.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن صاروخ “قدر” هو نسخة محسنة من شهاب-3، و يملك قدرة أعلى على المناورة وأقصر وقتاً في الاعداد من شهاب-3.

وذكرت أن وقت اعداده هو 30 دقيقة في حين شهاب-3 الأقدم يصل وقت اعداده لعدة ساعات.

وقد تم تصنيع هذا الصاروخ بالكامل في إيران بواسطة مجمع همت للصناعات الصاروخية.بحسب “فارس”