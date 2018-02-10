أدان السياسي التونسي المعروف الدكتور محمد الهاشمي، الاعتداءات الصهيونية على سوريا مشيرا إلى أن ديكتاتورية نظام بشار الأسد لا تبيح الصمت.

أدين الإعتداءات الصهيونية على #سوريا. أدينها بقوة ووضوح باسم حزب تيار المحبة في #تونس. ديكتاتورية النظام السوري لا تبيح الصمت على الإعتداءات الصهيونية. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) February 10, 2018

وجاءت تصريحات “الهاشمي” تعليقا على إسقاط طائرة إسرائيلية بسوريا اليوم، والغارات الصهيونية التي يشنها الاحتلال في الداخل السوري.

وبعد تحول السعودية من دعم المعارضة في سوريا إلى تأييد ودعم النظام، رأى “الهاشمي” أنه توجد بدائل أخرى متاحة للمعارضة غير التعويل على الدعم السعودي السابق وكذلك الأمريكي.

ودون في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”توجد بدائل أخرى لمعارضي حكم الأسد في #سوريا غير التعويل على ترامب ونتنياهو ومحمد بن سلمان. النار ولا العار.”

توجد بدائل أخرى لمعارضي حكم الأسد في #سوريا غير التعويل على ترامب ونتنياهو ومحمد بن سلمان.

النار ولا العار. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) February 10, 2018

وشنت كتائب النظام السعودي الإلكترونية هجوما على الدكتور محمد الهاشمي بعد إدانته للغارات الصهيونية على سوريا.

الذباب الالكتروني السعودي يعترض على إدانتي للغارات الصهيونية على #سوريا.

الشيء من مأتاه لا يستغرب. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) February 10, 2018

وشكل إسقاط الطائرة الحربية الإسرائيلية من طراز إف 16 أثناء تنفيذها هجمات على أهداف سورية وإيرانية جنوبي دمشق اليوم السبت صدمة للجيش الإسرائيلي، بوصفها عملية الإسقاط الأولى لطائرة إسرائيلية منذ أكثر من ثلاثين عاما .

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت، عن إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز إف16 قرب الحدود السورية.

وجاءت عملية إسقاط الطائرة الإسرائيلية في سوريا، بعد وقت قصير من اعتراض وإسقاط طائرة استطلاع إيرانية بعد دخولها الأراضي الخاضعة تحت السيطرة الإسرائيلية بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

وأشار جيش الاحتلال في بيان له، إلى أنه تم نقل الطيارين إلى المستشفى، لافتا إلى أن أحد الطيارين أصيب بجروح خطرة بعد سقوط الطائرة المقاتلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن تل أبيب طلبت تدخلا روسيا عاجلا لاحتواء الموقف بعد التصعيد الأخير، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي إنه “سيواصل العمل في العمق السوري كلما تطلب الأمر” .

واستهدف القصف الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة مستودعا للذخيرة تابع للنظام غرب مدينة الكسوة بريف دمشق.