تساءلت الإعلامية الجزائرية في قناة الجزيرة خديجة بن قنة، عن الصمت الروسي عقب إسقاط مقاتلة إسرائيلية بنيران الجيش السوري في سوريا.

وقالت بن قنة في تغريدة لها عبر تويتر، “الصمت الغريب وغير المعتاد لا يفسره سوى التنسيق الروسي الإسرائيلي في زيارة نتنياهو الأخيرة إلى موسكو”.

هل من تفسير لصمت #روسيا التي تمتلك سماء #سوريا.هذا الصمت الغريب وغير المعتاد لا يفسره سوى التنسيق الروسي الاسرائيلي في زيارة نتنياهو الاخيرة الى موسكو قبيل لقاء #سوتشي — خديجة بن قنة (@Benguennak) February 10, 2018

ولم تبدي موسكو أي موقف رسمي بعد أن أسقطت دفاعات الجيش السوري المقاتلة الإسرائيلية وتسبب إسقاطها بجرح طاقمها حيث أصيب أحد الطيارين بجراح خطيرة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي بعد أن رد الاحتلال بقصف أكثر من 12 هدفاً في سوريا، “إن الجيش يتحرك بتصميم ضد محاولة الاعتداء الإيرانية والسورية، والجيش بحالة جاهزية لمختلف السيناريوهات وسيواصل التحرك وفق الحاجة”.

وأطلقت سلطات الاحتلال صـافرات الإنذار التحذيرية في معظم مستوطنات شمال فلسطين المحتلة وفتحت الملاجئ تحسباً لتدهور الأوضاع.