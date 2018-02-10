تساءلت الإعلامية الجزائرية في قناة ، عن الصمت الروسي عقب إسقاط مقاتلة إسرائيلية بنيران في .

 

وقالت بن قنة في تغريدة لها عبر تويتر، “الصمت الغريب وغير المعتاد لا يفسره سوى التنسيق الروسي الإسرائيلي في زيارة نتنياهو الأخيرة إلى موسكو”.

 

ولم تبدي موسكو أي موقف رسمي بعد أن أسقطت دفاعات الجيش السوري المقاتلة الإسرائيلية وتسبب إسقاطها بجرح طاقمها حيث أصيب أحد الطيارين بجراح خطيرة.

 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي بعد أن رد الاحتلال بقصف أكثر من 12 هدفاً في سوريا، “إن الجيش يتحرك بتصميم ضد محاولة الاعتداء الإيرانية والسورية، والجيش بحالة جاهزية لمختلف السيناريوهات وسيواصل التحرك وفق الحاجة”.

 

وأطلقت سلطات الاحتلال صـافرات الإنذار التحذيرية في معظم مستوطنات شمال المحتلة وفتحت الملاجئ تحسباً لتدهور الأوضاع.