اعتبر حزب الله اللبنانيّ، أن اسقاط المقاتلة الإسرائيلية، من قِبَل المضادات السورية، اعلاناً “لبداية مرحلة استراتيجية جديدة تضع حدا لاستباحة الأجواء والأراضي السورية”، مُديناً العدوان الإسرائيلي على سوريا.

وأشاد حزب الله في بيان له السبت “بيقظة الجيش العربي السوري الذي تصدى ببسالة للطائرات الإسرائيلية المعادية وتمكن من اسقاط مقاتلة من طراز أف 16″.

وقال حزب الله في بيانٍه: “إننا إذ نستنكر دعم العدو السافر للإرهاب والجماعات التكفيريية ودخوله على خط الأزمة السورية من بوابة العدوان والتهديدات نؤكد أن تطورات اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة”.

وشدد على “وقوفه الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة”.