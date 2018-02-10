رد الصحفي الليبي المعروف فتحي بن عيسى، على الجدل الواسع الذي أثاره رئيس الجالية اليهودية الليبية في لندن “رفائيل لوزون” عن علاقة القذافي بالجالية اليهودية وحقيقة نسبه “اليهودي”.

وقال “بن عيسى” في منشور له رصدته (وطن) عبر نافذته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في شهادته التي وصفها بأنها (شهادة للتاريخ)، إنه بعد مقتل العقيد معمر القذافي، شرعت قناة العاصمة بالتنسيق مع مكتب النائب العام في انتاج شريط وثائقي حول نسب معمر القذافي”

وتابع الصحفي الليبي الذي كان يشغل مدير إدارة الأخبار في قناة العاصمة قبل توقفها عن البث عام 2014، “واكبت العدسة مراحل جمع الحمض النووي DNA للقذافي وعدد من أفراد عائلته، حيث أخرجت جثامين من كان متوفيا منهم.. أرسلت العينات لمعامل في الخارج”

وأضاف مشيرا إلى نسب القذافي الحقيقي:”بعد شهر، اثنين، ثلاث، نتيجة التحليل لم تثبت أن معمر القذافي يهودي، بل ليبي ابا عن جد عن جد من جهة الأب والأم..”

وكان رئيس الجالية اليهودية الليبية في لندن رفائيل لوزون قد تحدث عبر “وكالة الصحافة الليبية” عن علاقة القذافي بالجالية اليهودية في ليبيا، مبينا سبب وقوفهم ضده، وحقيقة نسبه “اليهودي”.

وقال لوزون “يوجد الكثير من اللغط حول مسألة أن القذافي من أصول يهودية، لا أحد يعلم الحقيقة على وجه التأكيد، هناك قول يقول ربما تكون جدته تكون يهودية”.

الجدير ذكره أن شائعات راجت منذ فبراير عام 2011 حول أصول القذافي اليهودية، كان مبعثها في البداية صحيفة معاريف الإسرائليلة التي نشرت آنذاك شهادة لعجوز تبلغ من العمر 77 عاما ادعت فيها أنها ابنة خال معمر القذافي، وأن الاسم الحقيقي لوالدة القذافي هو (إبيجيل)، لكن الدكتورة يهوديت رونين المتخصصة في الأبحاث الليبية والتاريخ السياسي في منطقة الشرق الأوسط نفت للتلفزيون الإسرائيلي في نفس الفترة وجود أية أدلة دامغة على انحدار معمر القذافي من أصول يهودية.