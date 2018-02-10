أعلنت الجناح العسكري لحركة “”، رفع درجة الاستنفار في صفوف الكتائب لحماية الشعب الفلسطيني والرد على أي عدوان اسرائيلي نظرا للأحداث التي يشهدها شمال المحتلة.

 

جاء ذلك في تغريدةٍ نشرها الحساب الرسمي للناطق باسم القسام “أبو عبيدة” على “تويتر”، عصر السبت.

هذا واعلن الناطق باسم جيش الاحتلال ان مقاتلات اسرائيلية استهدفت اثني عشر موقعاً عسكريا في من بينها قواعد دفاع جوي تابعة للجيش السوري واهداف ايرانية قرب العاصمة .

 

في المقابل اعلن مصدر عسكري سوري ان الدفاعات الجوية السورية افشلت هجوما اسرائيليا ثانيا على بعض المواقع في المنطقة الجنوبية من سوريا .

 

يأتي ذلك عقب اسقاط الدفاعات الجوية السورية F-16  اسرائيلية. وتحدث جيش الاحتلال عن انقاذ طياريها ونقلهما للمستشفى للعلاج.

 

وفي اعقاب ذلك، ذكرت وسائل اعلامٍ عبرية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بصدد اجراء مشاورات مع قادة عسكرين لتقييم الموقف.

 

وقد بث جيش الاحتلال تسجيلاً مصوراً قال انه لعملية اسقاط الطائرة الايرانية دون طيار.

 

وقال انه استهدف عربة السيطرة على الطائرة الايرانية التي اخترقت الاجواء الاسرائيلية وان الاستهاف تم في العمق السوري. بحسب جيش الاحتلال

 