أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، رفع درجة الاستنفار في صفوف الكتائب لحماية الشعب الفلسطيني والرد على أي عدوان اسرائيلي نظرا للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة.

جاء ذلك في تغريدةٍ نشرها الحساب الرسمي للناطق باسم القسام “أبو عبيدة” على “تويتر”، عصر السبت.

تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام عن رفع درجة الاستنفار في صفوفها لحماية شعبنا والرد على أي عدوان صهيوني وذلك نظرا للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة — أبو عبيدة (@SpokesmanGaza) February 10, 2018

هذا واعلن الناطق باسم جيش الاحتلال ان مقاتلات اسرائيلية استهدفت اثني عشر موقعاً عسكريا في سوريا من بينها قواعد دفاع جوي تابعة للجيش السوري واهداف ايرانية قرب العاصمة دمشق.

في المقابل اعلن مصدر عسكري سوري ان الدفاعات الجوية السورية افشلت هجوما اسرائيليا ثانيا على بعض المواقع في المنطقة الجنوبية من سوريا .

يأتي ذلك عقب اسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة F-16 اسرائيلية. وتحدث جيش الاحتلال عن انقاذ طياريها ونقلهما للمستشفى للعلاج.

وفي اعقاب ذلك، ذكرت وسائل اعلامٍ عبرية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بصدد اجراء مشاورات مع قادة عسكرين لتقييم الموقف.

وقد بث جيش الاحتلال تسجيلاً مصوراً قال انه لعملية اسقاط الطائرة الايرانية دون طيار.

وقال انه استهدف عربة السيطرة على الطائرة الايرانية التي اخترقت الاجواء الاسرائيلية وان الاستهاف تم في العمق السوري. بحسب جيش الاحتلال