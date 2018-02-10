أكد الإعلامي القطري فهد العمادي، أن الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي كانت تحل بالحوار، إلى أن “كبر ابن زايد وبلغ ابن سلمان” ليعبث كلاهما بالمنطقة.

وأضاف الكاتب القطري في تغريدته أن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يعبثان بالمنطقة ونسف العلاقات حتى أصبح مجلس التعاون رهين التصرفات “الصبيانية”.

الخلافات بين دول التعاون كانت تحل بالحوار الى ان كبر ابن زايد وبلغ ابن سلمان ليعبث كلاهما بالمنطقة ونسف كل العلاقات فأصبح مجلس التعاون رهين التصرفات الصبيانية لهؤلاء بل إقترب من التفكك الكامل .. — فهد العمادي (@fahedalemadi) February 10, 2018

وحذر العمادي من مصير مجلس التعاون في ظل الخلافات القائمة، مشيراً انه الأمر اقترب به إلى التفكك الكامل .

ويتهم قطريون بأن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يحاول من خلال السعودية التحكم بالقرار الخليجي وزعزعة استقرار الدول وتشتيت الخليج.

وتفرض السعودية والإمارات حصار على دولة قطر بتهم لم تقدم أي دليل لإثباتها، بينما تطالب الدوحة بعقد حوار لحل الأزمة، لكن دول الحصار تتهرب من ذلك لإطالة أمد الأزمة الخليجية.