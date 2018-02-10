زخم كبير شهده موقع التواصل “تويتر” في سلطنة عمان عبر هاشتاغ #المريخ_في_سلطنة_عمان، بعد اختيار أكثر من 200 عالم فضاء صحراء “ظفار” بالسلطنة كنقطة للتجارب الميدانية للبعثة المأهولة إلى كوكب المريخ بسبب التشابه الكبير بين طبيعة هذه الصحراء وكوكب المريخ.

#المريخ_في_سلطنة_عمان هاشتاج مهم يحمل الكثير من المعاني الهامة علميآ وثقافيآ وسياحيآ وإقتصاديآ وسياسيآ. فإختيار سلطنة عمان من قبل اكثر من 200 عالم متخصص مع مؤسساتهم العلمية ومراكز بحوث الفضاء العالمية لمحاكاة العيش في كوكب المريخ،يؤكد بأن السلطنة مدخلآ لكل ما هو خير للبشرية. — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) February 9, 2018

200 عالم من 25 دولة اختاروا صحراء ظفار لتجاربهم كموقع مثالي لمحاكاة كوكب المريخ ..اتمنى من أصحاب القرار بالسلطنة استغلال هذه التجارب للبداية الحقيقية في الكثير من المواضيع المتعلقة بهذا الجانب وتسليط الضوء بشكل أكبر على تواجدهم بالسلطنة #المريخ_في_سلطنة_عمان pic.twitter.com/NgOiq0Tuta — بدر الحبسي (@baderalhabsi) February 9, 2018

حدث عالمي كهذا، ينبغي على وزارة التربية والتعليم أنها حضّرت لبداية الفصل الدراسي الثاني تعاميم لجميع مدارس السلطنة لكي يأخذ المُدرسين دورهم بإعطاء فكرة مرئية وشرح للطلاب لتنمية عقولهم في علم الفضاء والكواكب وليكُن جزء مقتطع من حصة العلوم..مثلا@OmanEduPortal#المريخ_في_سلطنه_عمان — سالم عبدالله الكندي (@SalimK_) February 9, 2018

وتبدأ في وقتٍ لاحق من هذا الشهر في سلطنة عمان تجارب تمتد لأربعة أسابيع يسعى خلالها باحثون نمساويون، لانتاج نموذج يحاكي ما تم اكتشافه من سطح كوكب المريخ.

إهتمامٌ واسع من وسائل الإعلام العربية والعالمية عن تجارب ⁧#محاكاة_المريخ_عُمان⁩ والتي تشهدها صحراء ظفار بالسلطنة، حيثُ يشارك في التجارب ٢٠٠ عالماً من ٢٥ دولة، نتائج إيجابية منتظرة (سياحياً، عالمياً، تكنولوجياً). ⁦#AMADEE18⁩ @oewf⁩ ⁧#المريخ_في_سلطنة_عمان⁩ pic.twitter.com/7fBDKp885B — الشيبة خلفان (@5alfan1) February 9, 2018

وسوف ينعزل طاقم مكون من ستة أشخاص بالكامل خلال هذه التجربة التي سيستخدمون فيها طائرة بدون طيار وروبوتات متحركة ودفيئة مطاطية لإنجاز سلسلة من التجارب العلمية.

مواطنو السلطنة وعبر هاشتاغ #المريخ_في_سلطنة_عمان الذي تصدر قائمة “الترند” بتويتر، طالبوا السلطان قابوس والحكومة بضرورة استغلال هذا الحدث الفريد قدر الإمكان للترويج للسلطنة وجذب السياح وتنمية الاقتصاد.

أخشى أن نفوت هذه الفرصة العظيمة؛ كما حصل مع كثير من الفرص السابقة التي طرقت أبوابنا ولم يستفد منها لا سياحياً ولا علمياً ولا إقتصادياً!!

.#المريخ_في_سلطنه_عمان pic.twitter.com/c1RX7yOuk4 — محمد سالم البوسعيدي (@MSBusaidi) February 9, 2018

#المريخ_في_سلطنة_عُمان اضافة الى الأهمية العلمية والسياحية الترويجية لهذه التجربة فانه من المهم ان تفتح نافذة اخرى على جانب آخر مهم هو صناعة السينما العالمية العلمية باعتبار ان الكثير من افلام الفضاء تحتاج الى مثل هذه البيئة والتضاريس التي توفر على الانتاج الكثير من المصاريف . — Said Al Barami (@BaramiSaid) February 9, 2018

#المريخ_في_سلطنه_عمان

ياريت لو وزارة السياحة تشتري منهم الخيام واغراضهم حق التجربة عشان السياح يستخدموهم في محاكاة المريخ @OmanTourism — ظــفارية (@dhofarya2) February 9, 2018

معانا حديقه الصخور وقاره الملح وأم السميم وأعلى كثيب رملي بالعالم ومخيم محاكاه النزول على المريخ … وغيرها

يالله شباب همتكم رتبولكم شركه سياحية ورتبو مع الجهات المختصة لتسيير رحلات تخييم في هالمواقع 😬

#المريخ_في_سلطنه_عمان — Musabah (@Musabah_alkindi) February 9, 2018

أتمنى يظل المخيم وتظل البدل والأجهزه أو نماذج للأجهزة ويكون مفتوح بعد مغادرتهم كمخيم للي حاب يعيش التجربه #إقتراح #المريخ_في_سلطنة_عُمان — Musabah (@Musabah_alkindi) February 9, 2018

المثير للإنتباه في تجارب محاكاة العيش بالمريخ هو دور الجمعية الفلكية العمانية في استقطاب هذه التجارب للسلطنة وهذا يؤكد على الدور المحوري الذي يمكن ان تلعبه مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي في تطوير قطاعات مختلفة في السلطنة؛ يستحقون الشكر والثناء 👍🙏 #المريخ_في_سلطنة_عمان pic.twitter.com/2mrcyWXDrJ — Ali Al Shidhani (@AliAlshidhani) February 9, 2018

وستشهد صحراء محافظة ظفار جنوبي السلطنة تجربة محاكاة الحياة فوق سطح المريخ الذي يشبه صحراء عُمان في بعض الخصائص، وذلك من أجل تجربة إمكانية الحياة في الكوكب الأحمر.

وتحمل المهمة اسم “أمادي-18″، ويتم العمل عليها بشراكة بين منتدى الفضاء النمساوي واللجنة الوطنية التوجيهية العُمانية المكلفة بهذا المشروع.

وحسب ما نقله موقع منتدى الفضاء النمساوي، فإن فريقا نمساويا صغيرا سيقود تجارب من أجل الإعداد لمهمات في المستقبل تخصّ المريخ في مجالات الهندسة، ودراسة سطح الكواكب، وعلم الأحياء الفلكية، والجيوفيزياء، والجيولوجيا، وعلوم الحياة، وغير ذلك.

وستحتضن صحراء “مرمول” بمحافظة ظفار هذه التجارب التي ستتضمن سلسلة من التجارب العلمية، منها اختبار بدلات الفضاء والكبسولات الفضائية القابلة للنفخ.

وسينعزل الفريق الخاص بالتجارب لبضعة أسابيع، ولن يكون متصلا إلاّ بمركز الفضاء في النمسا لضمان تقوية شروط التجارب، قبل اتخاذ القرار بإرسال أوّل مهمة استكشافية بشرية تصل إلى سطح المريخ.