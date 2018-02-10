استنكر عضو مجلس الشوى المصري السابق محمد الصغير، استمرار الجرائم والمجازر بجق السوريين في الغوطة الشرقية .

وقال الداعية المصري الصغير في تغريدة له، “بشار يدمر الغوطة ويقتل أهلها والسيسي يحذو حذوه في سيناء”.

بشار يدمر #الغوطة ويقتل أهلها#السيسي يحذو حذوه

في #سيناء …

أما #تعز وبلدات #اليمن فتعاني

من احتلال الحوثي وغارات تحالف #أبوظبي التي تدمر الحجر والبشر.

(اللهم عليك بطواغيت العرب) — د. محمد الصغير (@drassagheer) February 9, 2018

وأضاف:” أما تعز وبلدات اليمن فتعاني من احتلال الحوثي وغارات تحالف أبو ظبي التي تدمر الحجر والشجر”.

وختم تغريدته قائلاُ:” اللهم عليك بطواغيت العرب”.

وتأتي تغريدة الصغير في وقت تشهد فيه الغوطة الشرقية بريف دمشق مجازر تسفر عن مقتل المئات بفعل القصف السوري والروسي، وتشهد سيناء حملة عسكرية مصرية واسعة .