استنكر عضو مجلس الشوى المصري السابق محمد الصغير، استمرار الجرائم والمجازر بجق السوريين في .

 

وقال الداعية المصري الصغير في تغريدة له، “بشار يدمر ويقتل أهلها والسيسي يحذو حذوه في ”.

 

وأضاف:” أما تعز وبلدات فتعاني من احتلال الحوثي وغارات تحالف أبو ظبي التي تدمر الحجر والشجر”.

 

وختم تغريدته قائلاُ:” اللهم عليك بطواغيت العرب”.

 

وتأتي تغريدة الصغير في وقت تشهد فيه الغوطة الشرقية بريف دمشق تسفر عن مقتل المئات بفعل والروسي، وتشهد سيناء حملة عسكرية مصرية واسعة .