استنكر عضو مجلس الشوى المصري السابق محمد الصغير، استمرار الجرائم والمجازر بجق السوريين في الغوطة الشرقية .
وقال الداعية المصري الصغير في تغريدة له، “بشار يدمر الغوطة ويقتل أهلها والسيسي يحذو حذوه في سيناء”.
بشار يدمر #الغوطة ويقتل أهلها#السيسي يحذو حذوه
في #سيناء …
أما #تعز وبلدات #اليمن فتعاني
من احتلال الحوثي وغارات تحالف #أبوظبي التي تدمر الحجر والبشر.
(اللهم عليك بطواغيت العرب)
— د. محمد الصغير (@drassagheer) February 9, 2018
وأضاف:” أما تعز وبلدات اليمن فتعاني من احتلال الحوثي وغارات تحالف أبو ظبي التي تدمر الحجر والشجر”.
وختم تغريدته قائلاُ:” اللهم عليك بطواغيت العرب”.
وتأتي تغريدة الصغير في وقت تشهد فيه الغوطة الشرقية بريف دمشق مجازر تسفر عن مقتل المئات بفعل القصف السوري والروسي، وتشهد سيناء حملة عسكرية مصرية واسعة .
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