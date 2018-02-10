نشر الإعلام الحربي المركزي التابع لحزب الله اللبناني، تعليقاً مصوراً، على إسقاط المقاتلة الحربية الإسرائيلية بنيران الجيش السوري في سوريا .

وقال حزب الله في تغريدته:” هنا دمرنا نخبتهم”، مضمناً تعليقه بصورة طائرة حربية مدمرة في السماء، بالإشارة للطائرة الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو أسقطت بنيران من سوريا صباح السبت ووقعت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت القناة الثانية العبرية إصابة أحد الطيارين بجراح وصفت بالخطيرة، فيما أصيب الآخر بجراح طفيفة، وتم نقلهم لتلقي العلاج عبر طائرة مروحية.

وبدأت الحادثة، عقب إسقاط جيش الاحتلال لطائرة بدون طيار قال إنها “إيرانية” اخترقت المجال الجوي “الإسرائيلي”، وردت المضادات الجوية من الأراضي السورية بإسقاط الطائرة الحربية.

وكان التلفزيون السوري قال نقلا عن مصدر عسكري أن الدفاع الجوي تصدى للهجوم الإسرائيلي وأصاب أكثر من طائرة.

وبعد إسقاط الطائرة، شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع وقواعد عسكرية في ريف دمشق، فيما أكدت الوكالة السورية الرسمية “سانا” التصدي للطائرات الإسرائيلية.