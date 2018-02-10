سخرت الاعلامية السورية , من اسقاط فوق الاراضي السورية, قائلاً إن هذه العملية لن “تغسل” يدي من دماء العرب. في إشارة منها إلى عمليات القتل التي تقودها ضد السوريين لمساندة .

 

وأضافت حداد في تغريدة لها عبر تويتر:” لو أسقط كل أسطول السلاح الجوي الصهيوني -ولن يفعل- فهذا لن يغسل يديه من دماء عرب العراق وسوريا واليمن”.

 

بدوره، قال الناشط السوري أسامة أبو زيد، إن المواطن السوري هو أكثر حباً لبلاده وأكثر حرصا على سيادتها واستقلالها وكرامتها وموقعها من قضايا العرب.

 

وأوضح:” لكن عندما سَخَّر اللقيط الأسد كل إمكانيات الدولة في قتل السوريين بِتّنا نفرح لكل ضربة تستهدف ترسانة الأسد سلاحه في سحق الشعب السوري”.

 

ويرفض السوريون محاولات تلميع نظام بشار الأسد وإيران عقب حادثة الطائرة الإسرائيلية، بسبب المجازر السورية والروسية المتواصلة بحق المدنيين في الشرقية وريف إدلب.