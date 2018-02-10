سخرت الاعلامية السورية نور حداد, من اسقاط الطائرة الإسرائيلية فوق الاراضي السورية, قائلاً إن هذه العملية لن “تغسل” يدي إيران من دماء العرب. في إشارة منها إلى عمليات القتل التي تقودها إيران ضد السوريين لمساندة بشار الأسد.

وأضافت حداد في تغريدة لها عبر تويتر:” لو أسقط خامنئي كل أسطول السلاح الجوي الصهيوني -ولن يفعل- فهذا لن يغسل يديه من دماء عرب العراق وسوريا واليمن”.

لو أسقط خامنئي كل أسطول السلاح الجوي الصهيوني -ولن يفعل- فهذا لن يغسل يديه من دماء عرب العراق وسوريا واليمن.#إيران #إسرائيل #سوريا — Noor Haddad (@Haddad_Noor) February 10, 2018

بدوره، قال الناشط السوري أسامة أبو زيد، إن المواطن السوري هو أكثر حباً لبلاده وأكثر حرصا على سيادتها واستقلالها وكرامتها وموقعها من قضايا العرب.

السوري الذي ثار على الأسد هو أكثر الناس حبّاً ل #سوريا واكثرهم حرصاً على سيادتها و استقلالها و كرامتها وموقعها من قضايا العرب وفي مقدمتها #فلسطين لكن عندما سَخَّر اللقيط الأسد كل إمكانيات الدولة في قتل السوريين بِتّنا نفرح لكل ضربة تستهدف ترسانة الأسد سلاحه في سحق الشعب السوري — أسامة أبو زيد (@oabozayd) February 10, 2018

وأوضح:” لكن عندما سَخَّر اللقيط الأسد كل إمكانيات الدولة في قتل السوريين بِتّنا نفرح لكل ضربة تستهدف ترسانة الأسد سلاحه في سحق الشعب السوري”.

ويرفض السوريون محاولات تلميع نظام بشار الأسد وإيران عقب حادثة الطائرة الإسرائيلية، بسبب المجازر السورية والروسية المتواصلة بحق المدنيين في الغوطة الشرقية وريف إدلب.