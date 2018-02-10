يبدو أن أخبار إسقاط الطائرة الإسرائيلية بسوريا، السبت، قد أزعجت وصدمت الجنرال السعودي المتقاعد المقرب من ابن سلمان و”عراب التطبيع مع إسرائيل أنور عشقي، فخرج ينوح على تويتر.

واعتبر “عشقي” أن تحطم الطائرة الإسرائيلية بنيران سورية، سيكون له وقع كبير في الشرق الأوسط.

ودون في تغريدة له بتويتر عبر حسابه الشخصي رصدتها (وطن) ما نصه:”اسقاط الطائرةf-16الإسرائيلية في سوريا ، سوف يغير قواعد اللعبة في الشرق الاوسط.”

اسقاط الطائرةf-16الإسرائيلية في سوريا ، سوف يغير قواعد اللعبة في الشرق الاوسط. — د. أنور عشقي (@DrEshki) February 10, 2018

وكان أنور عشقي الذي يلقبه البعض بـ”بالمندوب السعودي في إسرائيل” بسبب دعواته الصريحة والمتكررة للتطبيع العلني مع إسرائيل، قد تفاخر قبل يومين بقصف الاحتلال للعمق السوري دون أي رد من المقاومة.

اسراءيل قصفت مواقع في العمق السوري ،لإيران ، وسوريا، وحزب الله ، فأين جبهة المقاومة التي ماقتلت ذبابة ؟ — د. أنور عشقي (@DrEshki) February 8, 2018

تغريدة “عشقي” الأولى والتي ظهر في ثنايها حزنه على إسقاط الطائرة الإسرائيلية، قوبلت بموجة من السخرية والتغريدات اللاذعة من قبل النشطاء.

عظم الله اجركم يا دكتور .. — محمد بن احمد القطري (@malobidy) February 10, 2018

سبحان الله الضربة في اسرائيل

والوجع في السعووودية 😕

صح الي قااال

عمر الدم مايبقي مي

والجد واحد مردخاااي الكبير

😂😂 — بن جياش#اليمن (@bin_jayyash44) February 10, 2018

عظم الله حزنكم دكتور أنور — Musallam Hardan (@mshardan1) February 10, 2018

من المؤكد أن اليوم غير الايام السابقة… التفوق الجوي الإسرائيلي يتعرض لاسوأ اختبار منذ عقود… خطوط حمراء جديدة يرسمها الجيش السوري ومحور المقاومة… لم تعد اسرائيل حرة في حركتها الجوية ولم تعد تستطيع أن تضرب ساعة تشاء.

ايامك بخطر انور بيك لان حلفاءك مربكون — Mohammad Gharawi (@MohammadGharawy) February 10, 2018

وتعتمدون على إسرائيل لردع إيران .هههههههههههه

هزلت — أبو محمد الكواري (@alkoree10) February 10, 2018

ندري وضعك صعب بس ما علية هذ الدنيا 😂 pic.twitter.com/sjskOdV08m — د. الوحش 🇰🇼 (@ali_amh313) February 10, 2018

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت، عن إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز إف16 قرب الحدود السورية.

وجاءت عملية إسقاط الطائرة الإسرائيلية في سوريا، بعد وقت قصير من اعتراض وإسقاط طائرة استطلاع إيرانية بعد دخولها الأراضي الخاضعة تحت السيطرة الإسرائيلية بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

وأشار جيش الاحتلال في بيان له، إلى أنه تم نقل الطيارين إلى المستشفى، لافتا إلى أن أحد الطيارين أصيب بجروح خطرة بعد سقوط الطائرة المقاتلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن تل أبيب طلبت تدخلا روسيا عاجلا لاحتواء الموقف بعد التصعيد الأخير، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي إنه “سيواصل العمل في العمق السوري كلما تطلب الأمر” .

واستهدف القصف الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة مستودعا للذخيرة تابع للنظام غرب مدينة الكسوة بريف دمشق.

ووفق القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة، فإن الغارات استهدفت وحدة تابعة للحرس الجمهوري في دمشق.

إلى ذلك قال السفير الإسرائيلي في موسكو إن تل أبيب مستعده “لمنع تحول سوريا ولبنان إلى جسر عسكري إيراني” .

وطالب السفير بإخلاء مناطق خفض التصعيد جنوبي سوريا من إيران وحزب الله .

وفي مؤشر على ثقل الصدمة انتظارا لقراءة متأنية للحادث المفاجئ منذ تاريخ سقوط آخر طائرة حربية إسرائيلية بحرب تشرين أول أكتوبر عام 1973، جنحت تصريحات قادة الجيش والساسة الإسرائيليين لدعاوى “التهدئة ووقف التصعيد وعدم الرغبة بفتح مواجهة مع سوريا وإيران”.

بل ذهبت تل أبيب أكثر بمعرض حاجتها للتهدئة السريعة حين طلب سفيرها في موسكو من القيادة الروسية “سرعة التدخل لاحتواء الموقف ووقف التصعيد “.