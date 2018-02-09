كشف المنتج والموزع الموسيقي الشهير ​كوينسي جونز، أنّ علاقة جمعته وإيفانكا إبنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل 12 عاماً، واصفاً إيّاها بـ “صاحبة أجمل ساقين في العالم”.

وقال “جونز” خلال مقابلة أجرتها معه مجلة “فولتور” إنه واعد إيفانكا، وتعرف إليها عن طريق مصمم الأزياء الشهير “تومي هيلفيغير”، والتقاها بعدما أخبره الأخير أنها ترغب بتناول العشاء معه.إلا أنه لم يوضح تفاصيل العلاقة التي جمعتهما.

يذكر أن “كوينسي جونز” تزوج ثلاث مرات ولديه 7 أولاد.

وقد كشف خلال المقابلة الكثير من الأسرار الصادمة ومنها أن مايكل جاكسون كان جشعاً وسرق أغنيات الآخرين.

كما رأى أن أعضاء فرقة “بيتلز” الشهيرة هم “أسوأ موسيقيين في العالم”.بحسب ما نقلت مجلة “لها”

وفاجأ محاروه بالقول إنه يعرف من قتل الرئيس الأميركي جون كينيدي مشيراً إلى أنه رجل العصابات فرانك جانكانا.