كشف رجال الشرطة العمانية حيلة “جهنمية” لجأ إليها المهربون للإفلات من قبضة الأمن، حيث قالت الادارة العامة للجمارك إن جمارك منفذ “الوجاجة” أحبط عملية تهريب كميات كبيرة من التبغ الممضوغ، قبل أيام.

وأوضحت أن هذه الكميات كانت مخبأة بشكلٍ محكم في محرك المركبة والإطار الإحتياطي.

وتكررت محاولات تهريب المخدرات الى داخل السلطنة عن طريق ابتلاعها وتخزينها داخل احشاء بعض المهربين الا انه حتى هذه الحيلة تم كشفها أكثر من مرة بواسطة الشرطة .

ومنذ ايام قليلة، قال مصدر مسؤول في شرطة عمان السلطانية أن ادارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مطار مسقط الدولي تمكنت من ضبط 4 متهمين من الجنسية الآسيوية بتهمة تهريب وحيازة المخدرات بقصد الإتجار بها وتعاطيها، حيث ضبط بداخل احشاء احدهم 58 كبسولة من مخدر المورفين كما تم ضبط كمية من كخدر المارجوانا بحوزة المتهمين الآخرين.