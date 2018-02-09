نقلت صحيفة عُمانية عن اعلامي مصريّ قوله إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قام بـ”سابقة” لدى زيارته الاخيرة لسلطنة عُمان، لم يفعلها من قبل خلال زياراته السابقة.

وبحسب ما قال الاعلامي المصري نشأت الديهي لقناة ten فإن السيسي ولأول مرّة قام بجولات اشبه بالسياحة عند زيارته لأي دولة حيث زار مسجد السلطان قابوس ودار الأوبرا السلطانية.كما ذكرت صحيفة “الشبيبة” العُمانية

يشار الى أن السيسي وسلطان عمان قابوس بن سعيد دعوا المجتمع الدولي إلى إيجاد تسويات سياسية لأزمات المنطقة، خاصة اليمن، وذلك خلال مباحثات جمعت بينهما في مسقط الأحد الماضي.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن مباحثات السيسي وقابوس تطرقت إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفقا على “أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، خاصة اليمن”.

وأضافت الرئاسة المصرية أن المباحثات تطرقت إلى عدد من القضايا الأخرى مثل سوريا ولبنان والعراق، وأن الزعيمين أكدا أهمية الحفاظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول، وبما يحمى وحدتها الإقليمية.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية، اتفق السيسي وقابوس على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، من خلال اللجنة المشتركة بين الجانبين والمقرر عقد جولتها القادمة في مسقط، دون تحديد موعد انعقادها، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي ثلاثمئة مليون دولار، في حين تستثمر السلطنة في مصر 77 مليون دولار، وفق وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وقالت قناة “الجزيرة” إن وفدا رسميا وتجاريا وعددا من رجال الأعمال يرافقون السيسي لبحث قضايا الاستثمار المشترك والفرص الاستثمارية التي تطرحها القاهرة.