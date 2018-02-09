تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر العماني “علي الحبسي” حارس مرمى نادي الهلال السعودي، وهو يشارك مواطني بلاده أحد الرقصات الشعبية أثناء زيارته جناح سلطنة عمان بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين، الذي انطلق بالسعودية الأربعاء.

ولاقى المقطع المتداول على نطاق واسع، إعجاب الكثير من النشطاء ومحبي حارس المرمى العماني العالمي الشهير.

الحارس ⚽ الأمين

علي عبدالله حارب الحبسي

كثير من الناس لا تعرف عن علي الحبسي اي شيئ

وهنا لا أزكي بمدح او ما شابه ولكن كلمة حق للأمين علي

1 اخلاق عالية مع مرتبة الشرف

2 أدب مع السلوك الحضاري راقي جداً

3 دين والالتزام التام

4 مخلص ومحب للآخرين

5 🇴🇲وطني مع مرتبة الشرف🇴🇲 — القناص (@hp6dHsu9uWcF90A) ٩ فبراير، ٢٠١٨