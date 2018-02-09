تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر العماني “” حارس مرمى ، وهو يشارك مواطني بلاده أحد الرقصات الشعبية أثناء زيارته جناح سلطنة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين، الذي انطلق بالسعودية الأربعاء.

ولاقى المقطع المتداول على نطاق واسع، إعجاب الكثير من النشطاء ومحبي حارس المرمى العماني العالمي الشهير.

 