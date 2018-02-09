نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، صوراً أظهرت عودة النجم الجزائريّ رياض محرز، إلى تدريبات فريقه “ليستر سيتي” الإنجليزيّ، بعد أزمة استمرت 10 أيام، إثر فشل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وألمح المدرب “كلود بويل” إلى عدم مشاركة “محرز” في مباراة السبت في مواجهة فريق الصدارة “مانشستر سيتي”، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت اليوم الجمعة إن محرز يرغب في اللعب أمام الفريق الذي حاول التعاقد معه في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ولم يلعب محرز أو يتدرب مع ليستر منذ إغلاق باب الانتقالات الشتوية بعد رفض فريقه العرض المقدم من متصدر الدوري المحلي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن بعض أصدقاء اللاعب الجزائري إن محرز شعر بالإحباط بعد تعثر الصفقة.

من جهته قال المدرب بيب غوارديولا إن رياض محرز لاعب جيد ويحب مشاهدته يلعب كرة القدم.

وأضاف غوارديولا في ندوة صحفية: “أتمنى أن يشارك محرز غدا مع ليستر سيتي”.