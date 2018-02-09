حضر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الخميس، “كلاسيكو” الكرة القطرية الذي جمع بين ناديي السد والريان، على استاد “جاسم بن حمد”، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المحلي لكرة القدم.

وتداول الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” عددا من مقاطع الفيديو للشيخ تميم بن حمد أثناء تواجده في المدرجات من دون حواجز أو سواتر زجاجية، في مشهد يُظهر بوضوح مدى التحام القيادة القطرية بشعبها.

وفي مقطع فيديو انتشر بكثافة، توجه أحد الحضور لأمير قطر بالسؤال: “يا ابو حمد يقولون إنك سداوي”، ليجيبه قائلا: “لا…لا”.

يشار إلى ان أمير قطر دأب على اصطحاب وزرائه والمسؤولين والسفراء المعتمدين في بلاده إلى مثل هذه المناسبات الرياضية، كما يرافقه رؤساء الاتحادات الرياضية.

ولا يقتصر دور القيادة السياسية في قطر على توفير كل ما هو مطلوب لإنجاح البطولات الرياضية التي تحتضنها الدوحة؛ بل يمتد لحضور المناسبات الرياضية بصفة شخصية، رغم الانشغال بالأحداث المشتعلة في الوطن العربي.

وكان نادي السد قد نجح في حسم “كلاسيكو قطر”، بفوزه على غريمه التقليدي الريان بثنائية نظيفة، جاءت بنكهة جزائرية، ليقلص “الزعيم” الفارق بينه وبين الدحيل المتصدر إلى نقطتين فقط في “دوري نجوم QNB”.