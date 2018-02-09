نفى الإعلامي السعودي الدكتور عبدالعزيز الزير مقدم برنامج “زوايا الزير” على قناة الرسالة، صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية حول زواجه من المتصلة السعودية المليونيرة التي عرفها السعوديين باسم “حصة” وشغلت مواقع التواصل بصورة كبيرة عبر هاشتاغ #مليونيرة_تبحث_عن_زوج.

وكانت صورة قد تم تداولها على مواقع التواصل لـ”الزير”، ربط نشطاء بينها وبين زواجه من المليونيرة “حصة” التي عبّرت له خلال برنامجه على “الرسالة” عن رغبتها في زوج يكفلها.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) تعليقا على هذه الشائعات، دون “الزير” ما نصه:”لتوضيح حقيقة ما تم تداوله من صورة تشير لزواجي من المتصلة حصة في برنامج #زوايا ، أؤكد للجميع أنها تجمعني بالاستاذ عبدالاله الشريف في مناسبة عشاء عند أحد الأصدقاء ولم أتزوج بحصة أو افكر في ذلك. #مليونيره_تبحث_عن_زوج”.

لتوضيح حقيقة ما تم تداوله من صورة تشير لزواجي من المتصلة حصة في برنامج #زوايا ، أؤكد للجميع أنها تجمعني بالاستاذ عبدالاله الشريف في مناسبة عشاء عند أحد الأصدقاء ولم أتزوج بحصة أو افكر في ذلك. #مليونيره_تبحث_عن_زوج pic.twitter.com/dvlxnFCe2Q — د عبدالعزيز الزير (@drazizalzeer) ٩ فبراير، ٢٠١٨

كما صرح “الزير” في تصريحات صحفية له قائلا: ”الخبر المنتشر بالصورة حول زواجي من المتصلة حصة ليس له أساس من الصحة مشيراً أنه مجرد إشاعة تلاقفتها مواقع التواصل الأجتماعي بشكل كبير جداً دون التأكد من صحة الخبر أو عدمه”.

وأضاف :” أنا لم أتزوج حصة أو حتى أنوي ذلك معها أو مع غيرها الفترة الحالية” .

وختم “الزير” تصريحه بالدعاء لحصة، بأن يرزقها زوجاً صالحاً كريماً يرعاها ويحفظ مالها، وأنّ يحفظ له زوجته أم أولاده.

وكانت السيدة السعودية “حصة” التي أصبح يطلق عليها المليونيرة السعودية أبدت رغبتها في الزواج، خلال اتصال هاتفي على الهواء مباشرة مع برنامج “زوايا الزير” الذي تبثه قناة الرسالة الفضائية.

وقالت المليونيرة السعودية “حصة” إنها في الأربعينات من العمر، وهي على أتم الاستعداد للزواج من أي شخص يحترمها ولا يطمع في ثروتها، ولو كان معددًا؛ لتعيش معه وتنجب منه ولو طفلًا واحدًا يؤنس حياتها.

ولفتت إلى أنها ورثت الملايين عن والدها الذي حرمها الزواج، وترغب في اللحاق بقطار الزواج في الارتباط بشخص يعاملها باحترام، على أن توافق زوجته إن كان متزوجًا حتى لا تتسبّب في ظلم أحد.

وأشعل هاشتاغ #مليونيره_تبحث_عن_زوج الذي دشنه النطاء تفاعلا مع قصة “حصة”، مواقع التواصل السعودية ولاقى رواجا بين السعوديين.

#مليونيره_تبحث_عن_زوج

المتزوج يبغى يتزوجها

والمتزوجه تبغى تزوجها لزوجها

واللي مو متزوج يبغى يتزوجها

واللي مو متزوجه تبغى تصير زوجة زوجها

والمذيع مخطط عليها

الشعب في حالة استنفار 😂😂😂💔 pic.twitter.com/A0Ux4ftK5u — عبدالقادر الشهراني🍕 (@qedoo) ٨ فبراير، ٢٠١٨

انا اسمي مشعل ومستعد اطلق زوجتي واخذها ❤ اذا شفتني تغريدتي دخلي خاص 💕😘🙃 #مليونيره_تبحث_عن_زوج — نجم (@2_k290) ٨ فبراير، ٢٠١٨

#مليونيره_تبحث_عن_زوج كلكم داخلين على طمع ب اموالها طيب انا مطفره من يتزوجني!!😂💔 — 🌸رند (@XR_r11) ٨ فبراير، ٢٠١٨