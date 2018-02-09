دعا رئيس لجنة التمكين الإقتصادي لمجلس العلماء الإندونيسي بلاده للإستفادة من التجربة الإقتصادية لسلطنة عُمان.

وقال “أزرول تاتجونج” على هامش زيارة وفد من السلطنة لأندونيسيا لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال الإستثمارات.

وقال في بيان نقلته صحيفة “ريبوبلكا” الإندونيسية: “هذه فرصة يجب على اندونسيا ان تتعلم الكثير من عُمان.يمكنها أن تصبح بلداً قويا وغنياً من خلال التحول الإقتصادي!”.

وتابع:”قيمة سعر الصرف العُماني مرتفعة جداً مقارنةً بالدول الأخرى.سعر الصرف في سلطنة عمان هو 1ريال عماني ما يعادل 2 يورو أو ما يعادل 2 جنيه استرليني أو 3 دولار امريكي”.