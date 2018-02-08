نشر نشطاء سوريون، مقطع فيديو لمسعف فقد أمه خلال قصف طائرات الأسد على غوطة دمشق الشرقية وهو ينعاها بكلمات تدمي القلوب.

وخاطب أمه بألم وقهر قائلاً: “يا أمي منشان الله لا تأخزيني عم أنقذ العالم ما قدران شيلك يا أمي سامحيني”.

يخاطبها بقلب العاجز المحترق ..

يا أمي دخيلك سامحيني ..

هنا الغوطة التي تحرق أمام عالم ٍ ظالمٍ نذل ، وحكامٍ جبناء لا يجرؤون على نصرتها ولو ببنت شفة ! pic.twitter.com/qBGKF1lNxH — موسى العمر (@MousaAlomar) February 8, 2018

واستنكر نشطاء التواصل الاجتماعي ما وصلت إليه الأمور في غوطة دمشق وفقصفها على مدار الايام الماضية دون أن يحرك العالم ساكنا في عملية إبادة جماعية لسكان المدينة.. وقالوا “مشهد اليوم هو المشهد الذي يلخص الكلام كل الكلام، ويختصر المعاناة والمذبحة التي تعيشها الغوطة.. يدمي القلوب”.

وأكد الدفاع المدني السوري أن نحو 70 شخصاً قضوا بفعل الغارات الجوية العنيفة على الغوطة الشرقية منذ صباح اليوم الخميس.

وواصلت قوات النظام السوري الخميس لليوم الرابع على التوالي قصفها العنيف للغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، لتتخطى حصيلة القتلى منذ الاثنين مئتي مدني.