في واقعة تعكس الحالة المتردية التي وصلت لها مصر وتؤكد بأن الأمر ليس كما يتم ترويجه، ناشد الخبير الامني المصري العميد عادل الصعيدي، المصريين بمساعدة وزارة الداخلية عن طريق مدهم بالمعلومات، وألا يبخلوا في إعطاء المعلومات للدولة، معقبًا: “مصر بتاعة الكل مش بتاعة حد لوحده”.

وزعم “الصعيدي”، خلال حواره ببرنامج “اقتحام”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم” مساء الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بجهود كبيرة من أجل مصر، مطالبًا المصريين بتحمل الظروف المعيشية، والاكتفاء بوجبة واحدة في اليوم.

وتابع قائلا: “بناقص وجبة ونعيش مستورين ومنتحولش لسوريا والعراق، السيسي بيصحي ميت بعد الظروف الصعبة إللي مرينا بيها”.