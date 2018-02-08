بثت القناة التركية الرسمية باللغة العربية، مقطع فيديو، لأبطال المسلسل التركي الشهير “قيامة أرطغرل”، دعم فيه أبطال المسلسل الجيش التركي في عمليته العسكرية “غصن الزيتون” في سوريا.

وظهر في المقطع المصور الممثل التركي أنغين ألتان دوزياتان الذي يمثل دور أرطغرل في المسلسل، ونور الدين سونماز (بامسي)، وجنغيز جوشقون (طورغوت)، وهم يوجهون رسائل الدعم والمساندة للجنود الأتراك المشاركين في “غصن الزيتون”.

وقال الممثل أنغين ألتان “أرطغرل”:”من أجل أمننا وبقاء دولتنا ورغم الظروف الصعبة.. سلام إلى جنودنا البواسل الذين يشاركون في عملية غصن الزيتون”.

بدوره، قال جنغير جوشقون “تورغوت:” ماعشناه في الماضي نعيشه اليوم.. قلوبنا ودعاؤنا مع أبطال الجيش التركي في عفرين”.

وتحدث الممثل نور الدين سونماز “بامسي” قائلاً:” الإنسان يكبر في المهد ليرقد في اللحد.. الأبطال يضحون بأرواحهم ليحيا الوطن.. سلام إلى جنود الوطن في عفرين”.

وتتواصل عملية “غصن الزيتون” التي أطلقتها تركيا في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، في منطقة عفرين السورية بهدف إرساء الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية وفي المنطقة، والقضاء على تنظيمات كردية مسلحة وداعش، وإعادة سكان عفرين المهجرين على ديارهم.