انتقد الناشط الكويتي ، السلطات للناشطة بسبب نشرها لمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حذرت فيه من التطبيع مع .

 

وقال الصالح في تغريدته:” نهى البلوي امرأة عن ألف رجل مما تعدون، عبر عن رأيها فأعتقلوها”.

 

وأضاف حول سياسة :” رؤية بن سلمان يجب أن تتغير إلى ما أريكم إلا ما أرى، إما أن تؤيده وتطبل، أو مصيرك في ظلام المعتقل”

 

وأكد الناشط الكويتي المحكوم عليه بالسجن عدّة سنوات بتهمة الإساءة للسعودية:” لا يبالي (محمد بن سلمان) بسمعة السعودية أو بتقارير المنظمات الدولية.. قيادة ظالمة أجرمت بشعبها”.

 

وكشف حساب “معتقلي الرأي” على موقع التدوين المصغر “تويتر” المتخصص بنقل أخبار المعتقلين عن قيام السلطات السعودية باعتقال الناشطة نهى البلوي على إثر انتقادها التوجه الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان نحو التطبيع مع إسرائيل.

 

وأكدت “البلوي”، في الفيديو الذي تظهر فيه مرتدية النقاب، أن التطبيع لن يخدم سوى إسرائيل، وسيضر بمصالح الدول العربية.

 

وكانت الصحافة الإسرائيلية قد ركزت في الآونة الأخيرة على تقدم العلاقات بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي، وكشفت تقارير أن مسؤولاً سعودياً زار تل أبيب سراً ورجحت أنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

 

في السياق ذاته، أكد رئيس حكومة بنيامين نتنياهو أن دولاً عربية لا ترى في “إسرائيل” عدواً وهناك تعاون معها في مجالات عديدة وتتفق مع في ملفات لا تقتصر على “التهديد الإيراني”.

 

وشهدت السعودية بعد صعود ولي العهد ابن سلمان دعوات عبر وسائل الإعلام للتطبيع مع الاحتلال، ما فسّرها مراقبون بأنها تمهيد لإعلان علني وكامل مع بين المملكة والاحتلال.

 

وبين الفترة والأخرى، يلتقي مسؤولون سعوديون بقادة إسرائيليين في مؤتمرات ولقاءات دولية إلى جانب الزيارات التطبيعية .