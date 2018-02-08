انتقد الناشط الكويتي عبدالله الصالح، اعتقال السلطات السعودية للناشطة نهى البلوي بسبب نشرها لمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حذرت فيه من التطبيع مع إسرائيل.

#نهى_البلوي امرأة عن ألف رجل مما تعدون!

عبرت عن رأيها..فاعتقلوها!

رؤية بن سلمان يجب أن تتغير الى "ما أريكم الا ما أرى"!

إما أن تؤيده وتطبل..أو مصيرك في ظلام المعتقل ولا يبالي بسمعة السعودية أو بتقارير المنظمات الدولية!

قيادة ظالمة أجرمت بشعبها!#الحريه_لنهى_البلوي#freedomNuha pic.twitter.com/X1SoH5cKey — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) February 8, 2018

وقال الصالح في تغريدته:” نهى البلوي امرأة عن ألف رجل مما تعدون، عبر عن رأيها فأعتقلوها”.

وأضاف حول سياسة محمد بن سلمان:” رؤية بن سلمان يجب أن تتغير إلى ما أريكم إلا ما أرى، إما أن تؤيده وتطبل، أو مصيرك في ظلام المعتقل”

وأكد الناشط الكويتي المحكوم عليه بالسجن عدّة سنوات بتهمة الإساءة للسعودية:” لا يبالي (محمد بن سلمان) بسمعة السعودية أو بتقارير المنظمات الدولية.. قيادة ظالمة أجرمت بشعبها”.

وكشف حساب “معتقلي الرأي” على موقع التدوين المصغر “تويتر” المتخصص بنقل أخبار المعتقلين عن قيام السلطات السعودية باعتقال الناشطة نهى البلوي على إثر انتقادها التوجه الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان نحو التطبيع مع إسرائيل.

وأكدت “البلوي”، في الفيديو الذي تظهر فيه مرتدية النقاب، أن التطبيع لن يخدم سوى إسرائيل، وسيضر بمصالح الدول العربية.

وكانت الصحافة الإسرائيلية قد ركزت في الآونة الأخيرة على تقدم العلاقات بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي، وكشفت تقارير أن مسؤولاً سعودياً زار تل أبيب سراً ورجحت أنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

في السياق ذاته، أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن دولاً عربية لا ترى في “إسرائيل” عدواً وهناك تعاون معها في مجالات عديدة وتتفق مع الاحتلال في ملفات لا تقتصر على “التهديد الإيراني”.

وشهدت السعودية بعد صعود ولي العهد ابن سلمان دعوات عبر وسائل الإعلام للتطبيع مع الاحتلال، ما فسّرها مراقبون بأنها تمهيد لإعلان تطبيع علني وكامل مع بين المملكة والاحتلال.

وبين الفترة والأخرى، يلتقي مسؤولون سعوديون بقادة إسرائيليين في مؤتمرات ولقاءات دولية إلى جانب الزيارات التطبيعية .