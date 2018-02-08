في تهديد صريح عبر شاشات الإعلام السعودي، قال العميد إن بزعامتها الحالية تخل بشروط وأمن واستقرار المنطقة، مشيراً أن المنطقة العربية ليست بحاجة لحروب إقليمية جديدة.

 

وأضاف الشهري في حديث عبر قناة 24 ، أن تركيا “تحتل جزء من ولها نوايا غير مريحة لوجود قواتها في ، وما يتعلق بجزيرة سواكن وغايتها هناك، ومحاولة إدخال دواعش لمصر”.

 

وتابع الشهري:” تركيا تلعب بالنار، لأن لديها نوايا التمدد في عسكريا واقتصاديا وسياسياً، وتحاول لبس عباءة الخلافة من جديد، ولكن للصبر حدود”.

 

وفي الآونة الأخيرة، ومع بداية الأزمة الخليجية، يشن الإعلام السعودي هجوم متواصل على تركيا ورئيسها لما لها دور في الوقوف إلى جانب بعد تعرضها للحصار إضافة لتحركات أنقرة في سوريا ومقاطعتها المتواصلة لمصر في عهد السيسي .