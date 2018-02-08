كشف حساب “معتقلي الرأي” على موقع التدوين المصغر “تويتر” المتخصص بنقل أخبار المعتقلين عن قيام السلطات السعودية باعتقال الناشطة نهى البلوي على إثر انتقادها التوجه الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان نحو التطبيع مع إسرائيل.

وقال حساب “معتقلي الرأي” في تدوينة له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تأكد لنا اعتقال الناشطة السعودية #نهى_البلوي بتاريخ 26/01/2018.”

🔴 تأكد لنا اعتقال الناشطة السعودية #نهى_البلوي بتاريخ 26/01/2018. pic.twitter.com/7ZO4Wk5CdA — معتقلي الرأي (@m3takl) February 7, 2018

يشار إلى أن اعتقال نهى البلوي جاء على خلفية نشرها مقطع فيديو هاجمت فيه مساعي التطبيع مع إسرائيل.

وأكدت “البلوي”، في الفيديو الذي تظهر فيه مرتدية النقاب، أن التطبيع لن يخدم سوى إسرائيل، وسيضر بمصالح الدول العربية.

وكانت الصحافة الإسرائيلية قد ركزت في الآونة الأخيرة على تقدم العلاقات بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي، وكشفت تقارير أن مسؤولاً سعودياً زار تل أبيب سراً ورجحت أنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

في السياق ذاته، أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن دولاً عربية لا ترى في “إسرائيل” عدواً وهناك تعاون معها في مجالات عديدة وتتفق مع الاحتلال في ملفات لا تقتصر على “التهديد الإيراني”.

وشهدت السعودية بعد صعود ولي العهد ابن سلمان دعوات عبر وسائل الإعلام للتطبيع مع الاحتلال، ما فسّرها مراقبون بأنها تمهيد لإعلان تطبيع علني وكامل مع بين المملكة والاحتلال.

وبين الفترة والأخرى، يلتقي مسؤولون سعوديون بقادة إسرائيليين في مؤتمرات ولقاءات دولية إلى جانب الزيارات التطبيعية .