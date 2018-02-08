يُصبح ويُمسي قادة الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليهم على بث ونشر الدعاية التي من شأنها أن تتستر على إرهابهم وسلّبهم للأراضي الفلسطينية والعربية، وسفكهم لدماء الفلسطينيين وعبثهم في أمن الدول العربية.

أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، يقول إن جميع المناطق التي يسود فيها عدم الاستقرار “هناك ختم إيراني”.

في جميع المناطق الّتي يسود فيها عدم الاستقرار، هناك ختمٌ إيرانيّ!

من #صنعاء وحتّى #بيروت… #إيران ما تركت حدا من شرّها. فهي القوّة المحتلّة الأكبر في العالم، تبثّ شرورها في كافّة الدول العربية لتحقيق أهدافها الإرهابية، متغاضيةً عن حقوق المواطنين الّذين يدفعون ثمن إرهابها الخبيث. pic.twitter.com/FK165h0Qop — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 8, 2018

وأضاف أفيخاي قائلاً:” في صنعاء وحتى بيروت، إيران ماتركت حدا من شرها، فهي القوة المحتلة الأكبر في العالم.

وتابع:” تبث شرورها في كافة الدول العربية لتحقيق أهدافها الإرهابية، متغاضية عن حقوق المواطنين الذين يدفعون ثمن إرهابها الخبيث”.

وتجاهل أفيخاي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 60 عاماً التي عاش خلال الشعب الفلسطيني كل أنواع المعاناة والمأساة من قتل وتهجير واعتقال ونهب وسلب للحقوق والحرية.