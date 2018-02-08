تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صوراً مؤثرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في أثناء حضوره مهرجان “الجنادرية 32” المقام بالمملكة، عند مشاهدة مجسّد لوالده الراحل الملك عبد العزيز آل سعود.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فإنه عندما ظهرت لقطة جسَّدها الممثل السعودي عبد الله الأحمري، للملك الراحل عبد العزيز آل سعود، حيث ظهر بالعقال المقصَّب الشهير، تحرَّك فيها “الأحمري” كما كان يتحرك الملك المؤسس في اللقطات المحفوظة للملك عبد العزيز- تفاعُل معها الملك سلمان ورفع يده مسلِّماً على مجسِّد الملك المؤسس، وبعد ذلك وضع يده على وجهه، في لقطة مؤثرة.

ونشر الفنان السعودي عبد الله الأحمري مقطع الفيديو الذي جسد فيه شخصية الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

ووفقا لما جاء في اللوحة الخاصة بالدولة السعودية الثالثة، فقد ظهر “الملك عبد العزيز” وفيها سردٌ لتاريخ ولادة الملك المؤسس في عام 1876م، بالرياض، وخروجه مع والده بعد سقوط الدولة السعودية الثانية، ليعود ويؤسس الدولة السعودية الثالثة باسم المملكة العربية السعودية.

تشرفت اليوم بأداء شخصية المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله أمام والدنا خادم الحرمين الشريفين #الجنادرية_٣٢ #أئمة_وملوك pic.twitter.com/1BFMQvPjgW — Abdullah Alahmari (@shawanJR) February 7, 2018

يشار إلى أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) في السعودية، قد انطلق الأربعاء في دورته الـ32، بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من أمراء وشيوخ دول الخليج العربية.

وبدأ المهرجان بمشاركة عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتأسس مهرجان الجنادرية في ثمانينيات القرن العشرين؛ بهدف الحفاظ على التراث الشعبي للسعودية والتعريف به وحمايته من الإهمال.

وتستمر الدورة الـ32 للمهرجان، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، 3 أسابيع.