في إسقاط جديد وتلميح مباشر لدولة الكويت وسلطنة عمان، اعتبر مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله أن حياد الدولتين في الأزمة الخليجية هو انحياز مباشر لقطر ضد دول الحصار.

وقال عبد الخالق” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الموقف الخليجي المحايد من أزمة قطر ما هو إلا انحياز مستتر لقطر”.

الموقف الخليجي المحايد من أزمة قطر ما هو إلا انحياز مستتر لقطر. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 6, 2018

من جانبهم، رد مغردون كويتيون وعمانيون على تغريدة “عبد الخالق”، حيث أكدوا على الموقف الثابت لدولهم القائم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، واصفين إسقاطه بالمراهقة.

واذا كنت تقصد عمان..

فعمان دولة عريقة

ومبادئها ثابتة وجلية ولا تغيرها المواقف العرضية ولا نزوات المراهقين .. — مـَصَبِحْ آلَﮩطٌآلَيْ (@alhatali_oman) February 6, 2018

الكويت تبقى حره في قراراتها يا🇮🇱 — فهد نهار الغنيمي (@FahadAlghnemi) February 6, 2018

الشرهه على اللي دعاك للندوه في الكويت ويوم خلصت ورحت ديرتك قلت لكلامً — متعب الخليفة (@metebalkhalifa) February 6, 2018

الموقف العماني واضح لن نقاطع اي دوله في العالم الي اذا عندنا قناعه بذلك كيف تطلب منا مقاطعه دوله شقيقه لنا جميعا — عامر الكثيري (@alk_amer) February 6, 2018

عجزتوا عن قطر وما لقيتواا الا نحنا تعقوا علينا … واضح الغرام القطري الامريكي استمر اكثر من 48 ساعة — علي الشاعر🇴🇲 (@ALSheir54) February 6, 2018

سياسة السلطنة واضحة وثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية وهي الحياد الإيجابي وتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية وتقدير العلاقات وحسن الجوار ونضع ألف خط تحت حسن الجوار. pic.twitter.com/48lwQQWVDD — محمد العريمي 🇴🇲🇵🇸 (@mohd_alaraimi) February 6, 2018

موتوا قهر حنا مع قطر 😁😁😁😁 — صقر الكويت 🇰🇼 (@rabsooor) February 6, 2018

انزين كملوا عليهم عمان والكويت 😂 — هــــــــــ🇴🇲ــــــلال (@HILAL_R2) February 6, 2018

شكراً دكتور عبدالخالق

على شهادتك بأن

الموقف الكويتي والعماني

محايد من #الأزمة_الخليجية .

هذه الجزئية في تغريدتك

تمثل الحقيقة أما باقي التغريدة

فمجرد انطباع خاطىء pic.twitter.com/Dp4RT40Zkh — داهم القحطاني (@dahemq) February 6, 2018

إما أن تكون معنا أو إنت ضدنا نظرية جورج بوش الإبن — ناصر خليفه 🇰🇼 (@nasserkahlifa) February 6, 2018

يشار إلى أن موقف الكويت وسلطنة عمان المعاكس لدول التعاون الخليجي المعاكس لدول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين) في عدم إعلان قطعها للعلاقات مع قطر ، لم يكن مفاجئا، بحسب مراقبين، وهو ما جعلهما مؤهلتين بشكل أكبر لقيادة وساطة لنزع فتيل الأزمة.

لعبت الكويت وسلطنة عمان دور الوسيط قبل 3 أعوام، بعد أزمة سحب السفراء التي اندلعت في مارس 2014، عندما سحبت كل من السعودية والإمارات والبحرين سفرائها من قطر، على خلفية تعاطي كل منهم مع الأزمات الإقليمية في مصر وسوريا واليمن، وانتهت بعودة السفراء للدوحة في نوفمبر من العام ذاته.