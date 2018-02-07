وجه لاعب منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم كريس ساتون انتقادات لاذعة للاعب نادي “ليستر سيتي” الجزائري رياض محرز، واصفا إياه بأنه يتصرف كالطفل منذ فشل صفقة انتقاله إلى “مانشستر سيتي” في الساعات الأخيرة لموسم الانتقالات الشتوي الشهر الماضي.

وتغيب محرز عن تدريبات فريقه الأسبوع الماضي مما أدى لاستبعاده من مباراة ليستر ضد سوانزي يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ساتون: “إن (محرز) يتصرف مثل الأطفال، أليس كذلك؟ ليستر سيتي هو من صنع نجوميته”.

وتابع قائلا: “إنه يشعر بالإحباط لعدم انتقاله لناد أكبر، وأنا أتفهم ذلك، لكن يتعين عليه أن يلتزم بعقده مع النادي”، وذلك وفقا لما نقله موقع “يورو نيوز بالعربي”.

وكان محرز قاب قوسين أو أدني من الانتقال إلى متصدر الدوري الإنجليزي الذي أراد شراء اللاعب بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، ولكن الصفقة فشلت بعد مطالبة ليستر لمانشستر بزيادة المقابل المادي.

وانتقل محرز إلى صفوف ليستر عام 2014 قادماً من لو هافر الفرنسي، وساهم بشكل كبير في فوز ليستر غير المتوقع بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2015-2016 محققاً إنجازاً فردياً آخر بالتتويج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي.