فيما يبدو أنها رسالة موجهة لدول الحصار ي أعقاب التهديدات التي أطلقها المستشار في الديوان الملكي السعودي وتبعه في ذلك جوقة من الإعلاميين الموالين، نشر حساب وزارة الدفاع القطرية صورا لنائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية لأول مرة بالزي العسكري خلال تفقده لتمرين “مقدام التعبوي” لمنتسبي هيئة الخدمة الوطنية في معسكر “جو السلامه” القريب من الحدود .

 

وبث الإعلامي القطري عبد الله الوذين مقطع فيديو للوزير القطري خلال تفقده لمعسكر “جو السلامه”.

 

وقال “العطية” في كلمة له للجنود المشاركين في التمرين: “في تواجدكم لا يستطيع أحد ان يمس بـ “سم” واحد فيها”.

 

يشار إلى ان هذا الظهور لوزير الدفاع القطري بالزي العسكري يأتي بعد ساعات من دعوات صريحة من مسؤولين وكتاب وإعلاميين سعوديين مقربين من “ابن سلمان” بضرورة التدخل عسكريا في قطر ووضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع.

 

وكان المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني الشهير بـ”دليم” قد قال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”خلايا عزمي وإعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة تروج بشدة لما تسميه بتدويل الحرمين! نصيحتي الشخصية كمواطن خليجي لخيال المآته: تراها إشارة من الكبار ومايحتاج جيش يتحرك ولا طيارات تحلق. ٢٠٠ جيب ماتوقف إلا بالوجبه”.

كذلك دعا الكاتب السعودي المعروف إبراهيم آل مرعي صراحة لاحتلال قطر عسكريا مطالبا قادة الحصار بسرعة وضرورة التنفيذ ووضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع.. حسب وصفه.

 

ودون “آل مرعي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”كافة معايير العداء تحققت، وجميع المعطيات تدفع باتجاه تدخل عسكري في قطر.”