فيما يبدو أنها رسالة موجهة لدول الحصار ي أعقاب التهديدات التي أطلقها المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني وتبعه في ذلك جوقة من الإعلاميين الموالين، نشر حساب وزارة الدفاع القطرية صورا لنائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية لأول مرة بالزي العسكري خلال تفقده لتمرين “مقدام التعبوي” لمنتسبي هيئة الخدمة الوطنية في معسكر “جو السلامه” القريب من الحدود السعودية.

نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدولة لشؤون الدفاع يشهد تمرين مقدام التعبوي لمنتسبي هيئة الخدمة الوطنية اليوم، في معسكر جو السلامه هذا التمرين إمتداداً لسلسلة التمارين العسكرية الاحترافية التي تسهم في تطوير اللياقة البدنية والكفاءة القتالية لجميع أفراد منتسبي الخدمة الوطنية #قطر pic.twitter.com/53zu5SXidJ — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) February 6, 2018

وبث الإعلامي القطري عبد الله الوذين مقطع فيديو للوزير القطري خلال تفقده لمعسكر “جو السلامه”.

وقال “العطية” في كلمة له للجنود المشاركين في التمرين: “في تواجدكم لا يستطيع أحد ان يمس بـ “سم” واحد فيها”.

نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدولة لشؤون الدفاع وبالزي العسكري يزور تمرين "مقدام" للخدمة الوطنية الذي يقع في معسكر "جو السلامة" في أقصى الجنوب الغربي وعلى الحدود القطرية #السعودية pic.twitter.com/kjczu9UAKS — عبدالله الوذين (@abqatar) February 6, 2018

يشار إلى ان هذا الظهور لوزير الدفاع القطري بالزي العسكري يأتي بعد ساعات من دعوات صريحة من مسؤولين وكتاب وإعلاميين سعوديين مقربين من “ابن سلمان” بضرورة التدخل عسكريا في قطر ووضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع.

وكان المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني الشهير بـ”دليم” قد قال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”خلايا عزمي وإعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة تروج بشدة لما تسميه بتدويل الحرمين! نصيحتي الشخصية كمواطن خليجي لخيال المآته: تراها إشارة من الكبار ومايحتاج جيش يتحرك ولا طيارات تحلق. ٢٠٠ جيب ماتوقف إلا بالوجبه”.

خلايا عزمي وإعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة تروج بشدة لما تسميه بتدويل الحرمين!

نصيحتي الشخصية كمواطن خليجي لخيال المآته: تراها إشارة من الكبار ومايحتاج جيش يتحرك ولا طيارات تحلق. ٢٠٠ جيب ماتوقف إلا بالوجبه ويعلقونك مع رجولك. ماهو نافعك عزمي ولا غيره.

https://t.co/oTww3grPS2 — سعود القحطاني (@saudq1978) February 5, 2018

كذلك دعا الكاتب السعودي المعروف إبراهيم آل مرعي صراحة لاحتلال قطر عسكريا مطالبا قادة الحصار بسرعة وضرورة التنفيذ ووضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع.. حسب وصفه.

ودون “آل مرعي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”كافة معايير العداء تحققت، وجميع المعطيات تدفع باتجاه تدخل عسكري في قطر.”