سخرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “ بشدة من الهيئة التي يظهر بها عادة المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ.

 

وقال “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على سيلفي يجمع “آل الشيخ” وسعود القحطاني نشره الاخير عبر حسابه بتويتر: ” عندنا مثل شعبي يقول:”إذا كنت زين استر روحك من العين وإذا كنت شين استر فضايحك”.. #سيلفي_الطائرة #مشّط_شعرك”.

 

وكان المستشار بالديوان الملكي السعودي قد نشر عبر حسابه بموقع “تويتر” صورة تجمعه مع “آل الشيخ” وقد ظهر بهيئة قذرة بعبد كل البعد عم هيئة مسؤول معلقا عليها: ” في الطريق إلى سويسرا مع الأخ العزيز أبوناصر برحلة عمل صغيرة جدًا جدًا جدًا”.

 

الغريب انه حتى متابعي “القحطاني” من السعوديين والذين يخافون بكل تأكيد من سطوته لم يستطيعوا تمالك أنفسهم من السخرية من الهيئة التي ظهر بها “آل الشيخ”.

 