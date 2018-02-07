سخرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة بشدة من الهيئة التي يظهر بها عادة المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ.

وقال “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على سيلفي يجمع “آل الشيخ” وسعود القحطاني نشره الاخير عبر حسابه بتويتر: ” عندنا مثل شعبي يقول:”إذا كنت زين استر روحك من العين وإذا كنت شين استر فضايحك”.. #سيلفي_الطائرة #مشّط_شعرك”.

عندنا مثل شعبي يقول:"إذا كنت زين استر روحك من العين وإذا كنت شين استر فضايحك"..#سيلفي_الطائرة#مشّط_شعرك — خديجة بن قنة (@Benguennak) February 6, 2018

وكان المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني قد نشر عبر حسابه بموقع “تويتر” صورة تجمعه مع “آل الشيخ” وقد ظهر بهيئة قذرة بعبد كل البعد عم هيئة مسؤول معلقا عليها: ” في الطريق إلى سويسرا مع الأخ العزيز أبوناصر برحلة عمل صغيرة جدًا جدًا جدًا”.

في الطريق إلى سويسرا مع الأخ العزيز أبوناصر برحلة عمل صغيرة جدًا جدًا جدًا. @Turki_alalshikh pic.twitter.com/ydFH4Qe9lN — سعود القحطاني (@saudq1978) February 5, 2018

الغريب انه حتى متابعي “القحطاني” من السعوديين والذين يخافون بكل تأكيد من سطوته لم يستطيعوا تمالك أنفسهم من السخرية من الهيئة التي ظهر بها “آل الشيخ”.

تركي حبيبي الحلاق ب ١٥ ريال — Anas (@l7li__) February 5, 2018

بس تكفى خل خويك يمشط شعره — فلتر (@algahaz) February 5, 2018

وبرضو ما اشترى مشط 😂😂😂

ياخي تركي ياخي ههههه — الشـريـف هـاشـم (@_hashimalsharif) February 5, 2018

اقرب حلاق عندك بسويسرا وعلى حسابي لابو ناصر — ٓابو راكان 17K (@ALtras_alnassr) February 5, 2018

حلق شعررررك مجحف — Fawaz✌🏻 (@fawazalihazazi) February 5, 2018