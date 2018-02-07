ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن حارس ثلاجة موتى اغتصب جثة نجمة تلفزيونية روسية بعد مقتلها.

وعثر على جثة النجمة “أوكسانا أبليكيفا” على جانب الطريق عام 2008 من قبل سائق شاحنة.

واكتشفت الشرطة الجريمة صدفةً بعد اخراج الجثة مؤخراً لمعاينتها مجدداً للتعرف على قاتلها إثر تلقيها معلومات جديدة عن المجرم.

ووفقاً للصحيفة، فقد اتضح من خلال فحوصات جنائية أكثر تفصيلاً أجريت على جثة الحسناء المقتولة انها اغتصبت بعد مقتلها وان فحص DNA أشار الى ان حارس الثلاجة واسمه “الكسندر” ويبلغ من العمر37 عاماً هو من قام بذلك، حيث طرد من عمله.

وقال المتهم بالاغتصاب ان زوجته هجرته وغيرت رقم هاتفها حتى لا يتصل بها.

وذكرت وسائل اعلام روسية ان الحارس لم يعاقب لان القانون الروسي لا يتضمن تشريعات تتعلق بمثل هذه الجريمة، كما انه لا يوجد دليل يربطه بجريمة القتل التي يعتقد أن جثة الضحية القيت من قبل القاتل من سيارة مسرعة.