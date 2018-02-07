تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعنصرين من ، يقومان برفع في أعلى قمة تابعة لبلدة “راجو” بمنطقة ، بعد تطهيرها من مسلحي تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” الإرهابي في إطار عملية .

 

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يُزهر عنصرين من القوات المسلحة التركية، وهما ينصبان ، فوق القمة “1027”، ومن ثم قام أحدهما برفع الآذان فوقها، معلنين النصر على الإرهابيين في المنطقة.

يشار إلى أن الجيش التركي يواصل منذ 20 يناير/ كانون الثاني المنصرم، عملية “غصن الزيتون” ضد المواقع العسكرية للتنظيمات الإرهابية في عفرين لتحريرها من القوات الكردية الداعية للانفصال.

 