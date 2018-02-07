تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعنصرين من القوات المسلحة التركية، يقومان برفع الآذان في أعلى قمة تابعة لبلدة “راجو” بمنطقة عفرين، بعد تطهيرها من مسلحي تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” الإرهابي في إطار عملية غصن الزيتون.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يُزهر عنصرين من القوات المسلحة التركية، وهما ينصبان العلم التركي، فوق القمة “1027”، ومن ثم قام أحدهما برفع الآذان فوقها، معلنين النصر على الإرهابيين في المنطقة.

شاهد| أحد عناصر الجيش التركي يرفع الأذان من على قمة تابعة لبلدة راجو بمنطقة #عفرين شمال غربي #سوريا#تركيا_بوست pic.twitter.com/eRdPspWeEB — تركيا بوست (@turkyepost) ٦ فبراير، ٢٠١٨

يشار إلى أن الجيش التركي يواصل منذ 20 يناير/ كانون الثاني المنصرم، عملية “غصن الزيتون” ضد المواقع العسكرية للتنظيمات الإرهابية في عفرين لتحريرها من القوات الكردية الداعية للانفصال.