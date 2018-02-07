تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في بريطانيا مقطع فيديو، اظهر قيام إمام مسجد في إنجلترا بتصوير عملية “إخراج جني” أو “إخراج للأرواح الشريرة” في أحد المراكز الدينية بمدينة شيفيلد شمالي البلاد، ما اثار جدلاً كبيراً.

ويظهر في الفيديو فتاة مسلمة غير متزوجة تبلغ من العمر 29 عاماً وترتدي النقاب الذي يُغطي وجهها بالكامل، ويقوم الشيخ بقراءة آيات من القرآن الكريم، إضافة الى بعض الأدعية من أجل علاجها من “السحر” الذي تُعاني منه.

وتقول الشابة المسلمة إن “السحر” الذي تعاني منه تسبب لها بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية التي لا يتمكن الأطباء من علاجها ولم يجدوا لها حلاً، وهو ما دفعها إلى اللجوء لهذا الشيخ من أجل “فك السحر” الذي تسبب لها بهذه المتاعب.

وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة “مترو”، فإن الأعراض التي تعاني منها الفتاة تشمل القيء وآلاماً في الرحم والأرق ليلاً والصداع وآلاما في الظهر إضافة إلى ضعف الذاكرة.

وتقول الفتاة إنها أيضاً تعاني من الغضب الدائم الذي يدفعها إلى الصراخ لأتفه الأسباب.