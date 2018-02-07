ظهر النجم الجزائري لاعب فريق “ليستر سيتي” الإنجليزيّ، رياض محرز، أخيراً، بعد اسبوع من الغياب عقب فشل صفقة إنتقاله إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، وتغيّبه عن تدريبات الفريق.

واختار مشغّل شبكة الجزائر للمحمول “جيزي”، رياض محرز، كسفير لها في حفل نظمته الشركة.

وتحدث محرز في تصريح حديث له عقب إمضائه على عقده الجديد مع الشركة قائلاً: “أنا سعيد جدا وفخور بإنضمامي لفريق جيزي، وأتمنى أن تعطي هذه الشراكة اشياء جميلة في المستقبل، على كل حال أنا متحمس جدا”.

وقرر “محرز”، مقاطعة تدريبات ومباريات “الثعالب”، تعبيرا منه عن غضبه اتجاه إدارة ليستر التي تعنتت وحرمته من تحقيق حلمه.

وكان ليستر سيتي قد رفض السماح لأفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016، الإنتقال إلى مانشستر سيتي، رغم تقديم الأخير لأكثر من عرض مالي.

ورغم دعوات المدرب الفرنسي وباقي رفاقه في ليستر، بالعودة إلى التدريبات، إلا أن محرز تجاهل تماما ذلك، وفضل الإنقطاع عن العالم.

في السياق ذاته، كشف موقع “فوت ميركاتو”، ان مدرب ليستر سيتي، كلود بويال، وضع أسماء لاعبين لخلافة الدولي الجزائري رياض محرز، المرشح بقوة لمغادرة الفريق الصيف المقبل.

وبحسب الموقع فإنّ حاتم بن عرفة، والحسن بليا، يتواجدون ضمن مخططات المدرب كلود بيول.

ويعد حاتم بن عرفة، كخيار أول، بالنظر لإنتهاء عقده مع ناديه باري سان جيرمان الصيف المقبل، ما يجنب ليستر، دفع قيمة تحويله.

كما أبدى كلود بويال، في وقت سابق إعجابه بإمكانيات حاتم بن عرفة، الذي سبق له الإشراف على تدريبه.

الخيار الثاني، يتعلق بمهاجم نيس الفرنسي، الحسن بليا، الذي يتواجد ضمن اهتمامات كلود بويال، الذي وقف على تألقه في الليغ1 الفرنسية.