في واقعة مثيرة للسخرية، طالبت الإعلامية المصرية بسمة إبراهيم، بالقبض على الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لكونه ملك واستحوذ على عدد كبير من قلوب المصريين دون استئذان”.

وقالت “إبراهيم” خلال تقديمها برنامج “مع الناس” عبر فضائية “الحدث اليوم”: أصبح هناك حب رباني له في قلوب جميع المصريين، ولكونه كان واضح وشفاف منذ توليه منصبه، ولكونه أراد أن يحل مشاكل مصر “المتلتلة” منذ قيام ثورة 30 يونيو، وقضى على جذور الإرهاب، وحقق الأمن والاستقرار، ونجح في تحقيق ما وعد به في فترة قياسية، وانتشل المصريين من الفقر والإرهاب والجهل، معقبة: “دا مجنن ناس كتير”.

وأضافت “إبراهيم”، أن الرئيس السيسي، اتخذ قرارات صعبة، ولم يهتم بأن يكون له “تطبيل إعلامي”، وطالب بترشيح الأصلح لمصر، معلنة تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.