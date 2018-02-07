أثارت صحيفة “إيلاف” السعودية المملوكة للإعلامي والكاتب عثمان العمير والمعروف بقربه من الديوان الملكي وعلاقاته الشخصية بالملك سلمان بن عبد العزيز غضب السعوديين بعد ترويجها لتناول الخمور.

وتحت عنوان: “تناول كأسين من النبيذ كل يوم يفيد الدماغ”، قالت الصحيفة إن تناول النبيذ كل يوم اليوم “لا يصفي الذهن فحسب بل وينظف الدماغ أيضا”.

من جانبهم، استنكر مغردون على موقع التدوين المصغر هذا التوجه، مؤكدين بأن المملكة في طريقها إلى السقوط خاصة وان هذه الواقعة ليست الجديدة، حيث سبقتها صحيفة “عكاظ” قبل نحو الشهر بمقال ترويجي للشذوذ الجنسي.

لسعودية تايمز

بالأمس صحيفة عكاظ تروّج للشذوذ

واليوم صحيفة إيلاف تدعو الناس إلى تناول الخمور يوميا !! سقوط ليس له قاع ! — علي ناصر (@AsdzakA) February 7, 2018

موقع ايلاف السعودي يحرض الناس علي شرب الخمر في بلاد الحرمين الشرفين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) سورة المائده pic.twitter.com/F977Jz0GcC — ميدان رابعه العدويه (@Isalmnahaya) February 6, 2018

صحيفة إيلاف تتبنى وجهة نظر اليبرالية لأخبار العالم في جميع المجالات

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يكفيك أن مالك الصحيفة عثمان العمير

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صحيفة إيلاف الإلكترونية تدعوا للخمر علانية…الإنسلاخ من الهوية الإسلامية ما يركز عليه إعلامنا الفترة القادمة pic.twitter.com/gK9XgithDg — alhurr123 (@alhurr123) February 6, 2018

صحيفة ايلاف التي تروج للخمور جهاراً نهاراً صحيفة الكترونية سعودية وتُمول من الحكومة السعودية ومالكها الصحفي السعودي عثمان العمير @OthmanAlomeir الصديق المقرب جدا من الملك سلمان .. لذا لا تتوقعوا ان يتم محاسبة صاحبها أو يتم ايقاف الدعم الحكومي عنها ..!! pic.twitter.com/2ws7XhxmVc — تركي العبدالله 🤐 (@Turki_Alabdulla) February 6, 2018

صحيفة إيلاف تروج لشرب الخمور!

هذا هو إعلامنا

عار سيجله التاريخ. pic.twitter.com/rG6OGiCbQf — بن قفيط (@bin_kfit) February 6, 2018

صحيفة "إيلاف" تدعو المواطنين إلى تناول الخمور يوميا !

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إعلامنا.. يوم يطعن بالثوابت

ويوم يروّج للشذوذ ويوم يدعو لشرب الخمور..

ماذا تريد الحكومة التي تُشرف على هذه الصحف؟https://t.co/uQ360lBSTv pic.twitter.com/3QnLRVaBhW — A.E.S (@ABUEMADSY1) February 6, 2018

صحيفة إيلاف التابعه للمتصهين عثمان العمير انظروا تدعو إلى شرب الخمر والعياذ بالله pic.twitter.com/xWyt3Hgg9O — amnah (@amoon700011) February 6, 2018

يشار إلى أنه في ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

ومن هذه المظاهر اعتقال علماء ودعاة المملكة المحسوبين على تيار الصحوة الذي هاجمه ولي العهد السعودي بشدة، وتقليم أظافر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية، لكنها باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.

ووعد “ابن سلمان” عبر رؤيته الجديدة للسعودية المعروفة برؤية 2030 مواطنيه بالتحرر والانفتاح، وهو ما ظهر جليا في قرارات السماح للمرأة بقيادة السيارة ودخول الملاعب.

وتسود انطباعات واسعة لدى السعوديين بأن قيادتهم وسلطاتهم باتت “ملحقا لأبوظبي” على حد وصفهم، تطبق ما سبق أن نفذته أبوظبي في الدولة، بصورة دفعت صحيفة “لوموند” الفرنسية مؤخرا إلى وصف رؤية 2030 السعودية بأنها (قص/ لصق) لرؤية الإمارات 2021.