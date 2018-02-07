قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في ، إن الرئيس أجرى أكثر زياراته لدولة العربية، بسبب دعمها لمصر في ثورة 30 يونيو ودعم الاقتصاد وقضايا أخرى.

 

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة مصرية، أكد أن “قضية ” من الملفات الأساسية التي تدور بين السيسي وقادة الإمارات، مشيراً أن هناك تنسيق مصري إماراتي ضد .

 

وحول إعلان قطر بأن حضرت لعمل عسكري ضدها، علق الخولي بأن “الرباعي العربي” يراعي البُعد الدولي ولا يحضر لأي عمل عسكري ليس خوفاً من قطر كون أن أمرها “ينتهي في نصف ساعة”، على حد قوله.

 

واستبعد البرلماني المصري أي تغيير في موقف سلطنة عُمان تجاه .

 

في وقت سابق، أكد وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية أن والإمارات خططتا لـ”غزو قطر”، مشيراً أن الدوحة أحبطت تلك النية.

 

 