قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى أكثر زياراته لدولة الإمارات العربية، بسبب دعمها لمصر في ثورة 30 يونيو ودعم الاقتصاد وقضايا أخرى.

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة مصرية، أكد طارق الخولي أن “قضية قطر” من الملفات الأساسية التي تدور بين السيسي وقادة الإمارات، مشيراً أن هناك تنسيق مصري إماراتي ضد قطر.

وحول إعلان قطر بأن دول الحصار حضرت لعمل عسكري ضدها، علق الخولي بأن “الرباعي العربي” يراعي البُعد الدولي ولا يحضر لأي عمل عسكري ليس خوفاً من قطر كون أن أمرها “ينتهي في نصف ساعة”، على حد قوله.

واستبعد البرلماني المصري أي تغيير في موقف سلطنة عُمان تجاه الأزمة الخليجية.

في وقت سابق، أكد وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية أن السعودية والإمارات خططتا لـ”غزو قطر”، مشيراً أن الدوحة أحبطت تلك النية.